Телефонный разговор Трампа и Путина: почему Запад разочарован

Телефонный разговор президентов США Дональда Трампа и Владимира Путина вызвал обеспокоенность среди политикума / © ТСН.ua

Реклама

Президент США Дональд Трамп 19 мая провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. Трамп оценил переговоры как «хорошие» и заявил о необходимости проведения прямых переговоров между Украиной и РФ.

Со стороны Кремля прозвучала привычная позиция о необходимости «устранения первопричин конфликта», что свидетельствует об отсутствии реальной готовности к компромиссам.

По словам аналитиков, сейчас наблюдается расхождение в подходах: американская сторона демонстрирует удовлетворенность ходом переговоров, европейские партнеры выражают обеспокоенность, а российские власти продолжают тактику затягивания времени.

Реклама

Детальнее — узнавайте в материале ТСН.ua.

Трамп заявил о «хорошем разговоре»

После телефонного разговора с Путиным, американский лидер Дональд Трамп объявил о начале переговоров между Россией и Украиной о прекращении войны.

«Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что еще более важно, о полном окончании войны», — заявил Трамп в своем обращении. По его словам, условия переговоров должны согласовываться исключительно сторонами конфликта.

Также он назвал разговор с Путиным «очень хорошим», а тон разговора «замечательным».

Реклама

Конкретики о прекращении огня в Украине Трамп не предоставил, однако отметил, что Папа Римский, по словам Трампа, выразил заинтересованность в проведении потенциальных мирных переговоров на территории Ватикана.

Что говорят о телефонном разговоре в Кремле

В свою очередь, несмотря на заявления Трампа, в Кремле заявили, что во время двухчасового разговора не было достигнуто никаких конкретных договоренностей.

По словам помощника Путина Юрия Ушакова, стороны не обсуждали сроки прекращения боевых действий, хотя Трамп «выразил заинтересованность в быстром продвижении переговорного процесса».

Ушаков сообщил, что стороны обсудили «интересные нюансы» по урегулированию, а Путин вроде бы похвалил Трампа за попытки вернуть Украину к переговорам.

Реклама

Впоследствии сам Путин прокомментировал разговор с Трампом. В своем публичном заявлении он сказал, что «готов работать» с Украиной над меморандумом для создания будущих переговоров, которые могут предусматривать возможное прекращение огня «в течение определенного времени», передает Financial Times.

Кроме того, он охарактеризовал разговор с Трампом как «очень откровенный и потому очень полезный», однако не продемонстрировал никаких признаков пересмотра позиции России в отношении войны.

Путин также повторил риторику о том, что РФ пытается «устранить первопричины этого кризиса», фактически подтвердив, что ключевые требования Москвы остаются неизменными.

«Мирный меморандум»

После беседы с Путиным Трамп провел конференц-звонок с Зеленским и лидерами Германии, Франции, Италии, Финляндии и главой Еврокомиссии. Он сообщил, что Путин готовит письменный документ с условиями прекращения огня, у которого будут «реалистичные» требования.

Реклама

В то же время спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что подготовка мирного документа между РФ и Украиной потребует времени через «детали».

«Сроков нет и быть не может. Понятно, что все хотят сделать это максимально быстро, но, разумеется, дьявол кроется в деталях», — сказал Песков.

По словам спикера Кремля, стороны должны сначала подготовить свои проекты для дальнейших «сложных переговоров».

Также он добавил, что конкретных решений о месте продления двусторонних контактов пока нет.

Реклама

Что сказал Зеленский

Комментируя предложение Путина по меморандуму о прекращении огня, он отметил, что следует сначала получить его от россиян, чтобы иметь возможность обсудить его публично.

Зеленский напомнил о неудачных предыдущих попытках переговоров и отметил, что без реального давления на Путина изменения позиции Кремля не произойдет.

Также глава государства оценил разговор двух президентов как «плохой», передает Axios.

«Второй звонок был длиннее и другого характера, чем первый», — прокомментировал разговор Зеленский.

Реклама

Впоследствии, в вечернем обращении 19 мая, президент Украины призвал Трампа «не дистанцироваться» от миротворческих усилий, подчеркнув, что «единственный выигравший от этого — Путин».

Также он отметил необходимость «ужесточения санкций» против России со стороны западных партнеров.

Как отметил Зеленский, Киев не нуждается в убеждениях в вопросе мира, ведь «наши представители готовы принимать реальные решения на переговорах».

Глава государства подчеркнул, что требуется готовность от России участвовать в содержательных переговорах.

Реклама

Европейские лидеры взволнованы

Как мы сообщали ранее, после разговора с Путиным Трамп провел переговоры с Зеленским, Макроном, Шольцем, Мелони, Стармером, Стуббом и фон дер Ляен. Он информировал их о содержании беседы, где речь шла о возможных переговорах между Украиной и РФ.

В статье Financial Times говорится, что Трамп удивил европейских союзников, поделившись подробностями телефонного разговора с Путиным.

По данным издания, Трамп дал понять, что США могут уйти от активной роли в урегулировании, перекладывая ответственность на Европу. Он не обещал новых санкций против РФ и заявил, что условия мира должны согласовывать только стороны конфликта.

Европейские лидеры, по свидетельству источников, были удивлены такой позицией Трампа, поскольку она свидетельствует о нежелании давить на Путина. Сам Трамп заявил, что верит в его мирные намерения.

Реклама

В свою очередь, издание Bloomberg отмечает, что европейские лидеры остались разочарованными пассивностью Вашингтона. Источник издания отметил, что Трамп фактически снимает США с дипломатического процесса.

Эксперты Bloomberg Economics считают, что подобная позиция США фактически дает России больше времени.

Однако вечером 19 мая канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что европейские лидеры договорились об усилении санкционного давления на Россию, передает Reuters. По его словам, такой шаг был согласован с Дональдом Трампом.

«Европа и Америка в этом вопросе едины: мы будем активно поддерживать Украину на ее пути к прекращению огня», — написал Мерц на платформе X. По его словам, с Трампом достигнута договоренность о новых санкциях против Москвы.

Реклама

Россия затягивает время

Корреспондент Sky News Айвор Беннетт предполагает, что Украина и европейские союзники могут быть разочарованы и встревожены версией разговора Путина и Трампа, сообщает корреспондент Sky News Айвор Беннетт.

По его словам, Трамп не оказывал достаточного давления на Путина, хотя ожидалось, что он побуждает Россию к прекращению огня. Путин заявил, что санкции не обсуждались, а Россия, напротив, выступает за мирное урегулирование.

По мнению журналиста, это может встревожить европейцев, поскольку они воспримут такие слова, как очередная затяжка со стороны РФ. Беннетт отмечает, что несмотря на продолжительность разговора, существенных изменений нет: Путин повторил старую позицию, а перспектива прекращения огня остается неопределенной.

«Кажется, это не приблизило ситуацию к мирному соглашению или хотя бы прекращению огня в Украине вообще. Заявление Путина о том, что прекращение огня с Украиной возможно после достижения договоренностей, почти совпадает с тем, что Россия говорила последние два месяца. Все, что действительно означает меморандум о предстоящих мирных переговорах, это то, что переговоры будут продолжаться», — объясняет журналист.

Реклама

Путин манипулирует Трампом

Издание The Independent отмечает, что США надеялись, что разговор докажет влияние Трампа на Москву. В то же время она лишь подтвердила старую истину: «Путин снова дергает за ниточки».

Там заметили, что, хотя американский президент охарактеризовал беседу как «очень хорошую», в то же время российская сторона предложила собственную интерпретацию событий.

Путин заявил о готовности разрабатывать «меморандум о мире», фактически предполагающий признание аннексии украинских территорий.

«Или это может означать любую точку Украины, где, по словам Путина, русскоязычное население „находится в опасности“ и нуждается в спасении — например Харьков, второй по величине город Украины», — говорится в материале.

Реклама

При этом Путин уклоняется от четкого ответа на предложение о 30-дневном перемирии.

В частности, кремлевский диктатор также настаивает, что для России приоритетом является «устранение первопричины этого кризиса».

В свою очередь научный сотрудник Atlantic Council Питер Дикинсон в комментарии LIGA.net заявил, что после переговоров с Трампом Путин начнет еще более интенсивное наступление на фронте и удары по украинским городам.

По его мнению, российский диктатор действует в расчете на безнаказанность, поскольку Трамп:

Реклама

не поддержит новые санкции против РФ, предложенные сенатором Грэмом.

Ограничится риторикой о «мирном процессе», не беспокоясь о реальных последствиях для Украины.

Готов принять любой результат — даже полный крах Украины — главное, чтобы «прекратились стрельбы»

«Путин просто купил себе, по меньшей мере, две недели или месяц. Война тем временем обострится, российское наступление будет еще активнее, бомбардировки украинских городов хуже», — подчеркнул Дикинсо.

Переговоры, которые ничего не изменят

Аналитик Defense Priorities Даниэль ДеПетрис отметил, что двухчасовой разговор не привел к реальным сдвигам в вопросе прекращения войны. По мнению эксперта, не следовало ожидать дипломатического прорыва от разговора Трампа с Путиным.

В своей колонке для The Telegraph, он отметил, что кроме обещания от США по продолжению переговоров, конкретных достижений нет.

ДеПетрис подчеркнул, что после бесед с Зеленским и европейскими лидерами Трамп лишь повторил, что Россия и Украина должны «немедленно начать переговоры». Также аналитик отмечает, что президент США не готов жестко давить на Путина, например, новыми санкциями, чтобы не разрушить весь процесс.

Реклама

Даниэль ДеПетрис отметил, что стороны обсудили Украину, но не нашли компромисса по ключевым вопросам — прекращения огня, статуса оккупированных территорий и гарантий безопасности.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.