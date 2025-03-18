Телефонный разговор Трампа и Путина: росСМИ сообщили первые подробности

Кремль сообщил, что во вторник, 18 марта, состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом пишет "РИА Новости".

"Путин и Трамп в телефонном разговоре продолжили подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины", — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе Кремля добавили, что президенты выразили "взаимную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за безопасность в мире".

Напомним, разговор Трампа и Путина был самым продолжительным в истории телефонных переговоров президентов России и США и прошел "очень хорошо".

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