Телефонный разговор Трампа и Путина: росСМИ сообщили первые подробности

Президенты обсудили ситуацию в Украине.
Кремль сообщил, что во вторник, 18 марта, состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом пишет "РИА Новости".
"Путин и Трамп в телефонном разговоре продолжили подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины", — говорится в сообщении.
Также в пресс-службе Кремля добавили, что президенты выразили "взаимную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за безопасность в мире".
Напомним, разговор Трампа и Путина был самым продолжительным в истории телефонных переговоров президентов России и США и прошел "очень хорошо".
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