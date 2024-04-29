Telegram заблокировал официальные украинские боты для передачи данных Силам обороны — Сеть

Медийщики пишут, что это произошло, в частности, из-за призывов к блокированию мессенджера в Украине.

Пишут, что не работают боты:

Єворог от Минцифры;

Официальные роботы ГУР и СБУ;

Бот-координатор с юга Украины;

Бот ПВО для отслеживания "шахедов".

В настоящее время правительство не прокомментировало блокировку.

В то же время в ГУР подтвердили блокировку своих ботов в Telegram.

В частности, как рассказали в разведке, руководство платформы Telegram необоснованно заблокировало ряд официальных ботов, которые противодействовали военной агрессии России против Украины, в частности, заблокирован "Главный бот разведки". Это произошло вопреки правилам и публичным заявлениям, которые руководство Telegram публично декларировало.

Напомним, ранее нардеп Ярослав Юрчишин сообщил, что в случае, если Telegram будет признан непрозрачной сетью, представителям государственных органов и местных властей в Украине могут запретить иметь аккаунты в мессенджере.

В то же время Юрчишин заявлял о необходимости регуляции Telegram, а не о его блокировке. То есть государство хочет, чтобы компания создала свое представительство на территории Украины. В таком случае "никто не будет требовать закрытия, если не будет доказательств, что из-за ботов разгоняется у нас российская пропаганда".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Кому мешает Telegram и кто хочет его прикрыть в Украине?! Все горячие подробности!

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