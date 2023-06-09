Тема – членство Украины в НАТО: Шольц, Макрон и Дуда соберутся на встречу в Париже

В частности, лидеры государств обсудят стремление Украины к членству в Альянсе и гарантии безопасности для нее.

В Париже 12 июня встретятся канцлер Германии Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда и лидер Франции Эммануэль Макрон, которые обсудят членство Украины в НАТО и гарантии безопасности государства.

Об этом сообщает Politico.

Согласно сообщению, 12 июня Шольц и Дуда отправятся в Париж для переговоров за ужином с Макроном. Ожидается, что разговор будет посвящен стремлению Украины к членству в НАТО, а также гарантиям безопасности для государства накануне июльского саммита Альянса.

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Издание напомнило, что на прошлой неделе Макрон призвал предоставить Украине "надежные, конкретные и ощутимые" гарантии безопасности. Президент Франции также заявил, что Украине следует предложить "путь к членству в НАТО".

Несколько осторожнее высказался Шольц, который сказал, что внимание должно быть сосредоточено не на членстве Украины в Альянсе, а на том, как отдельные страны могут поддержать государство.

Что касается позиции Польши, то ее лидеры неоднократно призывали предоставить Украине надежные гарантии безопасности. Так, 6 июня у Дуды была встреча с несколькими лидерами стран-членов НАТО в Восточной Европе, на которой стороны обсудили войну в Украине и ее просьбы о вступлении в Альянс.

В материале отмечается – на сегодняшний день существует широкое понимание того, что Украина не сможет присоединиться к НАТО, пока продолжается война с Россией. В то же время у членов Альянса разные мнения по поводу того, как следует реагировать на нынешнее стремление Украины к членству.

Анонимный французский дипломат выразил мнение, что членам НАТО следует послать сильный сигнал России в тот момент, когда украинские войска переходят в контрнаступление.

"Если мы не найдем решение, которое удовлетворит всех, есть риск, что мы не придем... к единому заявлению, и это, очевидно, будет самым большим подарком, который мы могли бы сделать России", — сказал французский дипломат.

Членство Украины в НАТО

11-12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО, куда приглашен и президент Украины Владимир Зеленский. В ожидании встречи глава государства в начале июня заявил – "Украина готова вступить в НАТО, мы ждем, когда НАТО будет готов принять Украину".

Позже Зеленский уточнил – Украина понимает, что не станет членом НАТО, пока идет война. Президент заявил о необходимости гарантий безопасности на период, "пока Украина не получит главные гарантии безопасности, а именно – членство в НАТО".

Именно от июльского саммита НАТО Зеленский ожидает этих гарантий безопасности для Украины.

Комментируя ожидания от саммита Альянса, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о надежде государства "на четкий шаг к членству" в НАТО. Министр уточнил, что "в идеале это должно быть приглашение к членству".

Дмитрий Кулеба о работе иностранных СМИ, позиции ООН по катастрофе на Каховской ГЭС и саммите НАТО

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