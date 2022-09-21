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Тема – санкции против России: Боррель заявил об экстренной встрече глав МИД стран Евросоюза

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Тема – санкции против России: Боррель заявил об экстренной встрече глав МИД стран Евросоюза

Фото: Associated Press

Главы МИД стран Евросоюза проведут экстренную встречу, в рамках которой обсудят введение новых санкций против России, а также продление помощи Украине.

Эта неформальная встреча была созвана после сегодняшних заявлений президента России Владимира Путина.

Об этом глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил на брифинге 21 сентября.

"Сегодня сразу после того, как я услышал слова господина Путина, я созвал внеочередную неформальную встречу министров иностранных дел стран ЕС с целью согласования общей позиции", – сказал Боррель.

По его словам, общая позиция может быть кратко сформулирована так: "нас не запугали, мы будем продолжать нашу полную поддержку украинского суверенитета и демократии и продолжать работать над тем, чтобы эта война прекратилась".

Глава дипломатии ЕС добавил, что вопрос санкций тоже "очевидно станет предметом обсуждений министров".

"Мы раньше предупреждали, что в случае этих "референдумов" и в случае аннексии будут новые санкции. И мы начнем предлагать, что делать с санкциями", – сказал Боррель.

Напомним, во время выступления на Генассамблее ООН президент США Джо Байден заявил, что у Украины есть такие же права, как у любаой суверенной нации. США будут солидарны с Украиной в противостоянии агрессии России.

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