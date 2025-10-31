Тема войны в Украине почти не обсуждалась во время встречи Трампа с Си— дипломат

Дональд Трамп и Си Цзиньпин / © Associated Press

Тема войны в Украине не стала ключевой в ходе встречи президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина. Главное внимание стороны сосредоточили на экономических вопросах, а тему войны лишь вскользь упоминали.

Об этом в прямом эфире телеканала Эспрессо рассказал дипломат Роман Бессмертный.

«Все стало видно по внешним информационным сигналам после встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Белому дому пришлось выставить в эфир аудио- и видеокомментарий Трампа по поводу российско-украинской войны уже после его вылета из Южной Кореи», — рассказал дипломат.

Он объяснил, что такое поведение свидетельствует об отсутствии содержательного разговора о войне:

«Это означает, что во время личной встречи тема войны могла быть только упомянута без серьезного обсуждения. Это также видно из вступительной речи Си Цзиньпина — он отметил важность двусторонних отношений США и Китая, влияющих на глобальные и региональные процессы».

По мнению Бессмертного, эта риторика указывает на готовность Китая к диалогу, но без активной инициативы.

Си Цзиньпин подчеркнул, что нужно искать механизмы решения вопросов в регионах и на континентах. Он фактически признал открытость к разговору, но в то же время, за неимением времени или умышленно, не акцентировал на войне в Украине. Никаких предложений не было озвучено», — сказал дипломат.

Он добавил, что главным акцентом на переговорах остались двусторонние торгово-экономические связи между США и Китаем.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее состоялась первая за шесть лет встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина.

Мы ранее информировали, что возможности Кремля продолжать войну способствует готовности Китая закупать большие объемы российской нефти, несмотря на западные санкции.