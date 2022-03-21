Тема вступления Украины в ЕС сошла с первой полосы, но МИД ее "пробивает" — Кулеба

Тема вступления Украины в ЕС сошла с первой полосы, но МИД ее "пробивает" — Кулеба

Кулеба заверил, что занимается "пробиванием" политических решений в разных странах, у которых еще есть скепсис относительно евроинтеграционного курса Украины.

Тема интеграции Украины в Евросоюз сошла с первых столбцов и заголовков европейских СМИ, но власти работают, чтобы эта проблема не отошла на задний план.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Еще одна большая тема, которая немного сошла с первых столбцов и заголовков, – это наша интеграция в Евросоюз. Процесс запущен. Президент Зеленский находится на острие этой работы. Правительство работает, вице-премьер по европейской и атлантической интеграции активно занимаются внутренними задачами, которые нужны, чтобы страна двигалась в ЕС", – сказал Кулеба.

Он отметил, что как министр иностранных дел занимается "пробиванием" политических решений и открыванием дверей в разных странах, которые еще немного имеют какой-то скепсис относительно евроинтеграционного курса Украины.

"Все это мы преодолеем, обязательно победим на всех фронтах, все будет хорошо. Но для победы нужно, чтобы каждый из нас оставался неравнодушным, делал все, что мог, вносил свой вклад в победу", — подытожил глава МИД.

Ранее Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что новые санкции против России будут введены уже на этой неделе.

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