"Темный день для гражданского общества в России": в Совете Европы осудили ликвидацию "Мемориала"

"Темный день для гражданского общества в России": в Совете Европы осудили ликвидацию "Мемориала"

"Мемориал" ликвидировал суд.

Российская Федерация все больше отдаляется от общеевропейских ценностей.

Такое мнение высказала генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

Также читайте В России могут вернуть смертную казнь

Заявление генсека Совета Европы было сделано в связи с ликвидацией российского суда общественной правозащитной организации Международного мемориала. По словам Бурич, это будет "разрушительным для гражданского общества России".

"Существование и развитие организаций гражданского общества является важной опорой любой европейской демократии. Однако РФ, похоже, все дальше отходит от наших общеевропейских стандартов и ценностей", — подчеркнула генеральный секретарь Совета Европы.

Она отметила, что Москва не приняла предложение Совета Европы о приведении законодательства в соответствие с Европейской конвенцией о правах человека: "Мы продолжаем предлагать нашу помощь и опыт, но сегодня наступил темный день для гражданского общества в России".

Напомним, Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз осудили закрытие правозащитной организации "Мемориал" в России. В Брюсселе подчеркнули, что таким запретом ошарашены. В Вашингтоне назвали это "оскорблением правозащитной деятельности во всем мире".

Читайте также: