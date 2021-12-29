"Темный день для гражданского общества в России": в Совете Европы осудили ликвидацию "Мемориала"

"Мемориал" ликвидировал суд.
Российская Федерация все больше отдаляется от общеевропейских ценностей.
Такое мнение высказала генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.
Заявление генсека Совета Европы было сделано в связи с ликвидацией российского суда общественной правозащитной организации Международного мемориала. По словам Бурич, это будет "разрушительным для гражданского общества России".
"Существование и развитие организаций гражданского общества является важной опорой любой европейской демократии. Однако РФ, похоже, все дальше отходит от наших общеевропейских стандартов и ценностей", — подчеркнула генеральный секретарь Совета Европы.
Она отметила, что Москва не приняла предложение Совета Европы о приведении законодательства в соответствие с Европейской конвенцией о правах человека: "Мы продолжаем предлагать нашу помощь и опыт, но сегодня наступил темный день для гражданского общества в России".
Напомним, Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз осудили закрытие правозащитной организации "Мемориал" в России. В Брюсселе подчеркнули, что таким запретом ошарашены. В Вашингтоне назвали это "оскорблением правозащитной деятельности во всем мире".
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