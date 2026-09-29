Тень Путина над Балтией: РФ может готовить крымский сценарий

Президент России Владимир Путин / © ТСН.ua

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Президент России Владимир Путин снова использует риторику о «защите» русскоязычного населения, нацелившись на страны Балтии. Дипломаты, эксперты и военные предупреждают о рисках повторения крымского сценария в латвийском Даугавпилсе.

Об этом говорится в статье Wiadomosci.

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Заявления Путина о «нарушении прав» русскоязычных в странах Балтии

Путин заявляет, что Москва якобы не планирует нападать на Европу. В то же время, российский президент снова апеллирует к теме «нарушения прав» русскоязычного населения — на этот раз в странах Балтии.

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По мнению бывшего посла Польши в Латвии и Армении Ежи Марека Новаковского, подобная риторика может являться способом создания напряженности вокруг конкретного повода.

«Это нагнетание напряженности под конкретный повод. Даугавпилс сегодня имеет почти такую же национальную структуру, как Крым перед аннексией», — рассказал Новаковский Wirtualna Polska.

В последнее время Путин снова обратился к нарративу о якобы преследовании русскоязычных. На этот раз он увязал эту тему с государствами Балтии. Использование аргумента о «защите» русскоязычного населения уже не в первый раз появляется в заявлениях Кремля. Аналогичную риторику Москва использовала, в частности, накануне и во время полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, называя ее одним из поводов для начала войны.

Саботаж в Латвии в преддверии выборов

В то же время нынешняя ситуация имеет собственный политический контекст. Особое внимание уделено Латвии, где 3 октября запланированы досрочные парламентские выборы. В преддверии голосования в стране зафиксировали, в частности, акты саботажа системы пограничного мониторинга на участках границы с Беларусью и Россией.

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По данным Латвийской пограничной службы, инциденты произошли на территориях, где сейчас разворачивается новая технологическая инфраструктура. Неизвестные повреждали кабели и оборудование, необходимое для систем наблюдения.

Как сообщает Wirtualna Polska, в настоящее время системами мониторинга охвачено 52% латвийской границы.

Руководитель Государственной пограничной службы Латвии генерал Гунтис Пуятс заявил, что повреждение систем пограничного мониторинга нельзя рассматривать как случайные инциденты.

«Это не случайный вандализм», — сказал Пуятс.

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По его словам, целью этих действий является нарушение контроля за границей и задержка внедрения новых технологий.

Тем временем Латвия продолжает усиливать пограничную инфраструктуру. Часть новейших объектов создается в пределах Балтийской полосы обороны. В то же время выполнено только около 5% запланированных работ.

Конфликт РФ с НАТО из-за сценария «защиты соотечественников»

Новаковский считает, что последние заявления Путина не стоит увязывать только с предстоящими выборами в Латвии.

«Я боюсь, что ситуация хуже. Это не кампания, это элемент угроз и нагнетания напряженности. Самым вероятным сценарием разжигания открытого конфликта Россия — НАТО как раз является „защита бедных, обиженных соотечественников“, — сказал экс-посол Польши.

Согласно официальной статистике, россияне составляют около 30% населения Латвии. В то же время Новаковский обращает внимание на то, что в отдельных регионах доля русскоязычных жителей и их влияние могут быть существенно больше.

«Мы имеем дело с ускорением, усилением напряженности в отношениях с меньшинствами», — добавил он.

В свою очередь аналитик Центра восточных исследований (OSW), специализирующийся на странах Балтии в отделе Германии и Северной Европы, Бартоломей Хмелевский отмечает, что подобная риторика Кремля в отношении Латвии и других государств Балтии звучала и раньше. По его словам, Путин использовал такие доводы еще в 2002 году.

«Слово Путина о защите прав русскоязычных жителей Латвии и Эстонии можно трактовать как попытку запугать Западную Европу. Здесь контекст последних сообщений СМИ об ухудшении ситуации, вероятно, свидетельствует о том, что это форма анонса эскалации так называемой гибридной войны», — считает эксперт.

В то же время Хмелевский предостерегает от восприятия таких заявлений как чего-то принципиально нового. Он отмечает, что Москва на протяжении десятилетий делала подобные, а иногда и более острые заявления в отношении стран Балтии.

«Впрочем, такие и подобные заявления — иногда даже более острые — по странам Балтии звучат уже десятилетиями. Создается впечатление, что чем дальше эстонско-российской или латвийско-российской границы, тем серьезнее к ним относятся», — в то же время предостерег Хмелевский.

Даугавпилс может повторить судьбу Крыма?

Наибольшее беспокойство экспертов в Латвии связано с восточными районами страны, где проживает значительное количество русскоязычных жителей. Одним из возможных направлений для потенциальной российской провокации называют Даугавпилс — второй по величине город Латвии.

Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес предполагает, что в случае потенциального нападения России на страну НАТО речь шла бы не о масштабном наступлении вглубь Европы, а о локальной операции, которая могла бы поставить Североатлантический союз перед сложным выбором.

«Если Россия должна напасть на страну НАТО, это не был бы марш на Франкфурт. Это был бы локальный удар, чтобы создать плацдарм и бросить вызов: „Действительно ли вы хотите ядерной войны за этот кусок земли?“. Их цель — расколоть НАТО. Таким местом является именно Даугавпилс, который они должны контролировать, чтобы действовать в странах Балтии. Вы видели эти мосты, эту местность — это стратегическая точка», — недавно рассказал Ходжес.

На риски, связанные именно с Даугавпилсом, обратил внимание и Новаковский. Дипломат сравнил демографическую ситуацию в городе с Крымом накануне российской аннексии в 2014 году.

«Даугавпилс имеет точно такую структуру населения, которую имел Крым до 2014 года. Разница только в названиях: вместо украинцев там латвийцы, а вместо крымских татар поляки», — подчеркнул дипломат.

По его словам, значительную часть населения Даугавпилса составляют русскоязычные жители.

Заявления Путина о якобы проблемах русскоязычного населения также рассматривают в более широком контексте действий Москвы. СМИ стран Балтии в последние месяцы сообщали о намерениях России обращаться в суд из-за якобы «дискриминации» русскоязычных жителей этих государств.

Новаковский призывает пристально смотреть за дальнейшим развитием ситуации.

«За этим нужно очень внимательно следить. Теперь все зависит от политической воли россиян», — подчеркнул польский дипломат.

Напомним, польский военный аналитик Мацей Каравай предположил, что Россия готовит масштабные диверсии и провокации с массовыми жертвами против стран Балтии (Эстония, Литва и Латвия), используя обновленную доктрину о защите русскоязычных. Главная цель Кремля — расшатать единство НАТО, спровоцировать экзистенциальный кризис и перейти к ядерному шантажу (в частности, серез предупредительный взрыв на Балтике), чтобы заставить Запад к переговорам о переделе мира в обход Украины.

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