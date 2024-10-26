"Теория сумасшедшего" или почему Путин не напал на Украину во времена президентства Трампа – NYT

По мнению внешнеполитических экспертов Роберта О'Брайена и Элбриджа Колби, Путин не отважился напасть на Украину раньше, потому что не мог предсказать реакцию президента Трампа.

Первое президентство Дональда Трампа в 2016-2020 годах казалось наиболее дестабилизирующим элементом на внешнеполитической арене. Спустя восемь лет он пытается вернуться в Белый дом и обещает восстановить мир в мире, а его сторонники среди экспертов в области внешней политики считают, что "Трамп 2.0" продемонстрирует миру "грандиозную стратегию".

Об этом рассказали Роберт О'Брайен и Элбридж Колби в интервью обозревателю The New York Times Россу Дутхату.

Роберт О'Брайен был советником президента Трампа по национальной безопасности в 2019-20 годах, а Элбридж Колби занимал должность заместителя помощника министра обороны в 2017-18 годах и был архитектором стратегии национальной обороны на 2018 год.

Мир через силу

Критики Дональда Трампа утверждают, что любые успехи во время его первой каденции были достигнуты его советниками и дипломатами, несмотря на собственные безрассудные порывы президента. Они также предупреждают, что в случае возвращения Трампа в Белый дом его импульсивность будет гораздо труднее сдерживать, чем в прошлый раз, что приведет к катастрофическим последствиям для альянсов во всем мире.

Впрочем, Роберт О'Брайен уверен, что "настоящей темой" администрации Трампа был "мир через силу".

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"Идея состоит в том, что сильная Америка сдерживает своих врагов, а слабая Америка их провоцирует. И я думаю, что мы сохранили очень сильную позицию – которая, честно говоря, была антивоенной позицией", – говорит он.

По его словам, США провели красные линии для Путина в Украине и Си Цзиньпина на Тайване, которые никто не решился пересечь.

"И это сработало. Еще четыре года назад в мире царил мир. А теперь мы имеем мир, который буквально катится к Третьей мировой войне", — подчеркнул О'Брайен.

Элбридж Колби отметил, что Трамп выступает против "внешнеполитической гордыни", что означает способность не только отдавать себе отчет в своих приоритетах и возможностях, но и определять способности соперников и проявлять готовность к разговору с ними.

"Мы оказались в этой странной ситуации, когда кандидата в президенты от Республиканской партии критикуют за его открытость к переговорам с такими людьми, как Си Цзиньпин, Владимир Путин и Ким Чен Ин. Если вы вспомните холодную войну, тогда считалось обязательным для президентов США вести переговоры с советскими лидерами", – подчеркнул Колби.

Связь между выходом США из Афганистана и нападением РФ на Украину

Решение о выводе американских войск из Афганистана было принято администрацией Трампа, но реализовывать его пришлось уже Байдену. О'Брайен отмечает, что предостерегал своих коллег от слишком быстрого выхода "в стиле Сайгона".

Эксперт утверждает, что по первоначальному плану Трампа выход из Афганистана должен быть защищенным и неспешным. США планировали вернуть всю американскую военную технику и оборудование, эвакуировать помогавших американцам афганцев. Военные подразделения должны были оставаться в стране до последнего и уйти только после того, как Талибан и афганское правительство достигнут добросовестного соглашения и создадут правительство национального единства, которое будет продолжать борьбу с террористами ИГИЛ.

"Ничего из этого не произошло. У нас был хаотичный выход, который унизил американцев… Мы оставили технику. Мы оставили американских граждан. Мы оставили позади своих союзников. У нас нет правительства национального единства, а ИГИЛ свирепствует в Афганистане", – подчеркнул О' Брайен.

По его мнению, эта ситуация фактически показала Владимиру Путину и Си Цзиньпину, что Америка не намерена поддерживать своих союзников и партнеров.

"И я считаю, что есть прямая связь между произошедшим в Кабуле и маршем на Киев лишь несколько месяцев спустя", – заявил эксперт.

Если бы Трамп был президентом…

Элбридж Колби заметил, что если бы за четыре года президентства Байдена произошел один "плохой эпизод", его можно было бы списать на неудачу. Но когда такие неудачи выстроились в очередь, следует искать реальную причину.

Колби перечислил все внешнеполитические неудачи Байдена:

хаотический вывод войск из Афганистана;

вторжение России в Украину;

величайшая резня евреев в Израиле со времен Холокоста;

"метастазирующая" война на Ближнем Востоке;

подготовка Китая к нападению на Тайвань:

критическое приближение Ирана к созданию ядерного оружия;

фактическое вступление КНДР в войну на Украине.

"Так много. И многое из этого, по моему мнению, связано с отсутствием сочетания гибкости и прагматизма, которое привносит президент Трамп… Тогда как администрация Байдена является абсолютно негибкой. Есть Тони Блинкен и Джо Байден, которые читают морали и лекции, но только с позиции военной слабости", – отметил Колби.

Уровень непредсказуемости Трампа

Роберт О'Брайен вспомнил, что разговаривал с Трампом примерно за две недели до начала полномасштабного вторжения России в Украину. Тогда Трамп сказал ему, что Путин не решился напасть на Украину, когда Трамп был президентом, потому что россияне не могли просчитать, как он отреагирует. Он объяснил, что всегда существовала вероятность, хотя и небольшая, что США "решительно вмешаются, отправят морскую пехоту и разобьют россиян".

"Этот уровень непредсказуемости — с Никсоном они назвали это теорией сумасшедшего — не дать понять, что мы будем делать, но в то же время разговаривать с россиянами и быть с ними сердечными. Это то, что люди не понимают. Президент Трамп был очень приветлив с Владимиром Путиным. Он был сердечным с Си Цзиньпином. Но он использовал эту сердечность, чтобы сказать им очень жесткие, тяжелые вещи. Гораздо легче было слышать, когда кто-то говорил спокойно, кто-то говорил как друг, кто-то не поучал вас, просто говорил: не делай этого, потому что будет война, если ты это сделаешь", – рассказал О'Брайен.

По его словам, стратегия администрации Байдена-Гаррис была кардинально иной. Они не скрывали, чего они не сделают для Украины, а россияне слушали и делали выводы.

"Итак, Путин увидел дверь, распахнутую настежь", — подчеркнул эксперт.

Напомним, Александр Усик предложил Трампу продемонстрировать свое влияние на Путина неожиданным способом. Всемирно известный боксер попросил экспрезидента США помочь освободить из плена защитников "Азовстали".

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