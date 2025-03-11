"Теперь мяч на стороне РФ": Рубио о том, сколько времени у Кремля, чтобы согласиться на прекращение огня

Рубио надеется, что Россия примет соглашение о прекращении огня "как можно скорее".

Советник США по национальной безопасности Майк Уолтц и госсекретарь США Марко Рубио пообщались с журналистами после встречи с чиновниками Украины в Джидде (Саудовская Аравия).

Об этом пишет The Guardian.

Рубио сказал, что Украина и США сделали "положительный шаг" во время сегодняшних переговоров и что США теперь доведут это предложение до россиян. Госсекретарь добавил, что теперь "мяч на стороне России".

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Уолтс говорит, что во вторник украинская делегация "очень четко заявила, что разделяет видение мира президента Трампа". По его словам, Украина "сделала конкретные шаги и предложения", в частности, приняла предложение Вашингтона о полном прекращении огня.

Уолтц пообещал поговорить с российской стороной "в ближайшие дни".

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Государственный секретарь США Марко Рубио спросил, есть ли крайний срок, до которого россияне должны ответить на предложение о временном прекращении огня на 30 дней.

"Мы предложим им эту идею. Украина готова перестать стрелять и начать говорить, и теперь им будет нужно решать "да" или "нет". Надеюсь, они скажут так. Если да, то я считаю, что мы достигли значительного прогресса. Если они скажут "нет", то мы, к сожалению, узнаем, что является препятствием для мира", – говорит госсекретарь США.

Рубио говорит, что Дональд Трамп "хотел, чтобы эта война закончилась вчера" и что он надеется, что Россия примет соглашение о прекращении огня "как можно скорее".

"Мы надеемся, что россияне ответят "да" как можно быстрее, чтобы мы могли перейти ко второй фазе этого, то есть реальным переговорам", — говорит он.

Напомним, что на переговорах в Саудовской Аравии Украина согласилась на немедленное 30-дневное прекращение огня.

Также по результатам встречи США немедленно отменяют паузу в помощи безопасности Украины. Кроме того, стороны договорились как можно скорее заключить соглашение о разработке минеральных ресурсов Украины.

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