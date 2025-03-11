"Теперь мяч на стороне РФ": Рубио о том, сколько времени у Кремля, чтобы согласиться на прекращение огня

Рубио надеется, что Россия примет соглашение о прекращении огня "как можно скорее".
Советник США по национальной безопасности Майк Уолтц и госсекретарь США Марко Рубио пообщались с журналистами после встречи с чиновниками Украины в Джидде (Саудовская Аравия).
Об этом пишет The Guardian.
Рубио сказал, что Украина и США сделали "положительный шаг" во время сегодняшних переговоров и что США теперь доведут это предложение до россиян. Госсекретарь добавил, что теперь "мяч на стороне России".
Уолтс говорит, что во вторник украинская делегация "очень четко заявила, что разделяет видение мира президента Трампа". По его словам, Украина "сделала конкретные шаги и предложения", в частности, приняла предложение Вашингтона о полном прекращении огня.
Уолтц пообещал поговорить с российской стороной "в ближайшие дни".
Сколько времени на размышления о перемирии дали россиянам
Государственный секретарь США Марко Рубио спросил, есть ли крайний срок, до которого россияне должны ответить на предложение о временном прекращении огня на 30 дней.
"Мы предложим им эту идею. Украина готова перестать стрелять и начать говорить, и теперь им будет нужно решать "да" или "нет". Надеюсь, они скажут так. Если да, то я считаю, что мы достигли значительного прогресса. Если они скажут "нет", то мы, к сожалению, узнаем, что является препятствием для мира", – говорит госсекретарь США.
Рубио говорит, что Дональд Трамп "хотел, чтобы эта война закончилась вчера" и что он надеется, что Россия примет соглашение о прекращении огня "как можно скорее".
"Мы надеемся, что россияне ответят "да" как можно быстрее, чтобы мы могли перейти ко второй фазе этого, то есть реальным переговорам", — говорит он.
Напомним, что на переговорах в Саудовской Аравии Украина согласилась на немедленное 30-дневное прекращение огня.
Также по результатам встречи США немедленно отменяют паузу в помощи безопасности Украины. Кроме того, стороны договорились как можно скорее заключить соглашение о разработке минеральных ресурсов Украины.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: СЕЙЧАС ⚡️США восстанавливают ОБМЕН РАЗВЕДЕННЫМИ и ПОМОЩЬ