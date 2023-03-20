Теперь Россия должна избавиться от Путина, Си Цзиньпин не может его поддерживать — Подоляк

Подоляк отметил, что, несмотря на решение в Гааге, визит китайского лидера в Россию все равно состоится.

Об этом во время интервью итальянскому СМИ Corriere Della Sera заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

«Однако, по сути, все меняется: Си Цзиньпин встретится с лидером, подозреваемым в массовых преступлениях. И какой смысл опосредованно брать на себя ответственность за токсичность Путина для такого лидера, как китайский, стремящийся к центральной роли в международной политике? Путин ставит его в очень неоднозначную позицию. В любом случае, Китай имеет полное право выбирать собственные приоритеты», — сказал Подоляк.

Также он убежден, что любой подобный компромисс с Россией приведет не к миру, а к обострению ситуации, а затем и к конфликту.

"Территориальных компромиссов быть не может: это будет лишь временное перемирие, которое даст России возможность реорганизоваться, восстановить свою армию, адаптировать свою экономику к военному положению, а затем снова атаковать", — пояснил Подоляк.

«Отказ от украинских территорий означает признать, что мы проиграли, а также выполнить ультиматум России и признать, что демократическая Европа слабее. Вам это нужно? Нам нет. Мы должны прекратить войну, чтобы возобновить баланс сил в мире: переговоры будут возможны только после полного вывода России», — пояснил советник Офиса президента.

Он добавил, что не видит смысла, если Китай пришлет оружие России.

«Это немедленно станет известным фактом и Китай поставит под угрозу свои торговые и технологические отношения с другими странами. А во-вторых, зачем помогать России, переживающей цивилизационный крах? Современной России скоро не будет; это была бы инвестиция без возврата, а Китай слишком прагматичен, чтобы совершать подобные ошибки. В-третьих, китайское законодательство запрещает передачу оружия государству, находящемуся в состоянии войны. Сегодня нет смысла делать ставку на Россию, она не является перспективным союзником, а оказывается отсталой страной, стремящейся компенсировать свои слабости избытком агрессии. Россия использует прямой шантаж, подкуп, политические убийства, военный конфликт – все это деструктивные технологии. Кроме того, Китай играет за совсем другими, более длинными, разнонаправленными столами. Скорее Китай может воспользоваться положением сильно ослабленной и дискредитированной России. Не забывайте, что стабильная международная торговля и доступ к технологическим ноу-хау очень важны для Пекина, он ставит себя в конкурентные отношения с Соединенными Штатами и Европой, но не хочет прямых конфликтов и санкций. Россия, напротив, может предложить только саморазрушающуюся войну», — отметил Подоляк.

Он высказался и о китайском «мирном плане» с 12 пунктами.

«Это документ, формулирующий очень общие принципы, это не взвешенное логистическое предложение. В нем нет деталей, нет взвешенной логики. В одном пункте говорится о незыблемости суверенитета и территориальной целостности, а в другом – о необходимости немедленного прекращения огня, что означает передачу оккупированных территорий России: но это абсолютное противоречие. Мирный план не может строиться на удовлетворении интересов агрессора, а начинаться с обязательного вывода российских войск из Украины», – резюмировал Подоляк.

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Напомним, ранее Китай предложил свой "мирный план" по завершению войны России против Украины. Однако в США и ЕС скептически отнеслись к этому, заметив, что это выгоднее агрессору России.

Также Си Цзиньпинь может посетить столицу России Москву на этой неделе, где намерен встретиться с диктатором Владимиром Путиным. Некоторые СМИ также пишут, что китайский лидер намерен пообщаться с Владимиром Зеленским.

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