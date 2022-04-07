"Теперь российский зритель хочет крови": Подоляк призвал Москву снизить градус вражды

Российские пропагандисты годами растили в медиа ненависть к Украине, заявил советник главы ОП.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что если Россия стремится продемонстрировать готовность к диалогу с Украиной, она должна снизить градус вражды.

Об этом советник главы ОП написал в Сети 7 апреля.

"Российские пропагандисты несут не меньшую ответственность за зверства в Украине, чем военные. Они годами растили в медиа ненависть к Украине. Теперь российский зритель хочет чужой крови и не принимает отговорок", – говорится в сообщении Подоляка.

"Если Москва стремится продемонстрировать готовность к диалогу, она должна снизить градус вражды", – подчеркнул он.

Напомним, российские власти зверства своих военных в Буче назвали выдумкой, а фото жестоко замученных людей – фейком. Кроме того, накануне российские пропагандисты одного из изданий опубликовали статью "Что нужно сделать с Украиной". Авторы открыто заявляют о геноциде и о том, что "украинцев террором нужно заставить отказаться от их национальности".

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