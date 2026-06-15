- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 3233
- Время на прочтение
- 2 мин
Теперь внимание на Украине — Трамп сделал сенсационное заявление на G7
Трамп рядом с Макроном на G7 сделал громкое заявление о завершении войны в Украине.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что после подписания соглашения с Ираном он сосредоточится на войне в Украине.
Об этом глава Белого дома сказал, выступая перед прессой вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на полях саммита G7.
Трамп отметил, что вчера у него был очень хороший разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с диктатором Владимиром Путиным.
«Я вижу, что, возможно, мы можем что-то там сделать, действительно так. Я думаю, что оба (Зеленский и Путин — Ред.) открыты к этому. Теперь, когда это (война в Иране — Ред.) завершено, мы сосредоточимся на этом (прекращении войны и Украине — Ред.)», — сказал президент США.
Трамп еще раз повторил, что на войне в Украине «ежемесячно гибнет 25 000 человек, преимущественно солдаты». Он не уточнил, о какой стороне идет речь.
«И этого не должно случаться, но вчера у меня было два очень хороших разговора, мы поговорим об этом», — подытожил американский президент.
Напомним, в воскресенье, 14 июня, диктатор РФ Владимир Путин позвонил американскому президенту Дональду Трампу и поздравил его с 80-летием.
После этого диктатор в ночь на 15 июня приказал устроить очередную массированную атаку по Украине ракетами и дронами. Под ударом находились Киев и область, Днепр, Харьков, Сумы. В частности, под ударом оказался один из самых больших христианских центров Украины — Киево-Печерская лавра. В результате атаки вспыхнул пожар на крыше Успенского собора.