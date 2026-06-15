Президент США Дональд Трамп встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время двусторонней встречи на полях саммита G7 в понедельник, 15 июня / © Associated Press

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что после подписания соглашения с Ираном он сосредоточится на войне в Украине.

Об этом глава Белого дома сказал, выступая перед прессой вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на полях саммита G7.

Трамп отметил, что вчера у него был очень хороший разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с диктатором Владимиром Путиным.

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«Я вижу, что, возможно, мы можем что-то там сделать, действительно так. Я думаю, что оба (Зеленский и Путин — Ред.) открыты к этому. Теперь, когда это (война в Иране — Ред.) завершено, мы сосредоточимся на этом (прекращении войны и Украине — Ред.)», — сказал президент США.

Трамп еще раз повторил, что на войне в Украине «ежемесячно гибнет 25 000 человек, преимущественно солдаты». Он не уточнил, о какой стороне идет речь.

«И этого не должно случаться, но вчера у меня было два очень хороших разговора, мы поговорим об этом», — подытожил американский президент.

Напомним, в воскресенье, 14 июня, диктатор РФ Владимир Путин позвонил американскому президенту Дональду Трампу и поздравил его с 80-летием.

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После этого диктатор в ночь на 15 июня приказал устроить очередную массированную атаку по Украине ракетами и дронами. Под ударом находились Киев и область, Днепр, Харьков, Сумы. В частности, под ударом оказался один из самых больших христианских центров Украины — Киево-Печерская лавра. В результате атаки вспыхнул пожар на крыше Успенского собора.

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