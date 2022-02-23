Теракт или химическая атака: Россия может готовить диверсии в оккупированном Крыму, чтобы обвинить Украину – разведка

Диверсия может произойти на заводе "Титан" в оккупированном Армянске.
Россия может готовить теракт или химическую атаку в оккупированном Крыму, чтобы обвинить в этом Украину.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
"По разведывательным данным на заводе "Титан", что в г. Армянск, Перекопский перешеек и на оккупированном полуострове Крым планируются вероятные провокации, не исключается теракт или химическая диверсия с целью обвинения украинской стороны. Сегодня в 20:00 всех работников, около 50 людей, эвакуированных", — сообщает украинская разведка.
Также в Главном управлении разведки подчеркнули, что Украина не планировала и не планирует никаких диверсионных действий на этом объекте и опровергает все заявления на этот счет.
Напомним, в Крыму, который РФ незаконно аннексировала в 2014 году, оккупанты эвакуировали всю ночную смену химического завода "Титан" в оккупированном Армянске. Это может быть подготовкой для российской провокации против Украины.
Также российские оккупанты заблокировали въезд и выезд в Крыму и не пропускают украинцев
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