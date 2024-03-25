Теракт в "Крокус Сити Холл": как и почему Москва стала мишенью "ИГИЛ" – FT

"ИГИЛ" взяло ответственность за нападение на "Крокус Сити Холл" под Москвой.

Террористическая группировка "Исламское государство" сразу взяла на себя ответственность за расстрел посетителей "Крокус Сити Холл" в российском Красногорске. Так, группировка джихадистов обнародовала заявление с подробностями о нападении и назвали это войной между "Исламским государством" и "борющимися с исламом странами".

Однако президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам после теракта не упомянул об этой группировке.

Об этом говорится в материале Financial Times.

В то же время российские пропагандисты пытались обвинить Украину, что, по мнению аналитиков, было целью еще больше разжечь ненависть россиян против своего соседа и отвлечь внимание от пробелов в системе безопасности Москвы, которые увеличились после полномасштабного вторжения Путина в Украину в феврале 2024 года.

Ответственность за нападение возложили именно на "ИДИЛ-K" (Isis-Khorasan или Isis-K) – исламская группа, называющая себя государством Хорасан, названная по старому названию региона, включающего части Ирана, Туркменистана и Афганистана. Она возникла в восточном Афганистане в конце 2014 года и быстро завоевала репутацию, потому что Isis-K действует с чрезвычайной жестокостью.

Но российские официальные лица и государственные СМИ мало упоминали о заявлениях "ИГИЛ". Владимир Путин, российские официальные лица и служба безопасности ФСБ неоднократно заявляли, что нападавших перехватили якобы во время попытки бежать в Украину после нападения.

Украина решительно отрицает какую-либо причастность и говорит, что Путин пытается обвинить Киев, чтобы создать повод для эскалации своей 10-летней войны.

Представитель Совета национальной безопасности США Адриен Уотсон заявила, что "ИГИЛ" несет исключительную ответственность за это нападение. Украинского участия не было вообще".

Научная сотрудница Центра Дэвиса при Гарвардском университете Вера Миронова сказала, что примечательно то, что нападающие смогли нанести удар, когда Россия находится в состоянии войны и когда ее военные и службы безопасности мобилизованы.

По ее мнению, "ИДИЛ-К" поразил Москву, потому что это было относительно легко: "Дело в удобстве цели".

После полномасштабного вторжения в Украину два года назад ФСБ изменила фокус своего внимания, говорится в анализе официальных заявлений независимой "Новой газеты Европы".

Если раньше ФСБ почти полностью сосредотачивалась на исламистской террористической угрозе, то с 2022 года большинство ее заявлений касается Украины.

Часто те, кого обвиняли в "терроризме" и перехватывали ФСБ, были россиянами, протестующими против войны или правительства.

"Путин считал, что его борьба против исламских боевиков закончилась после умиротворения Чечни", республики с мусульманским населением, воевавшим и проигравшим две войны за независимость в 1990-х и 2000-х годах", — сказал Камаль Алам, нерезидент Атлантического совета.

"На самом деле Россия уже давно является мишенью для "ИГИЛ", и это заметно усилилось после ее военного вмешательства в Сирию в 2015 году, ее дальнейшего участия в Африке и ее отношений с Талибаном", — сказал Лукас Уэббер, соучредитель MilitantWire, проводящий анализ боевиков.

За последние годы "ИГИЛ-К" убила сотни людей, ведя кампанию против шиитского меньшинства в Афганистане и серию покушений на известных лидеров Талибана. В прошлом году он атаковал политический митинг в Пакистане и был связан со смертоносными взрывами у могилы командира Касема Сулеймани в Иране в январе.

В сентябре 2022 года "ИГИЛ" организовала нападение смертника на посольство России в Кабуле.

"Isis-K даже развернула русскоязычное пропагандистское крыло. Она сосредоточилась на подстрекательстве сторонников к нападениям на Россию", – говорит Лукас Уэббер.

По словам Веры Мироновой, многие члены "Isis-K" выходцы из Таджикистана – страны, откуда большое количество людей едет в Россию как трудовые мигранты.

"В доктрине ИГИЛ Россия так же плоха, как США, Китай и Иран. Isis-K верит [в] внешние атаки, имеющие зрелищный характер, вызывающие большой резонанс и делающие ее деятельность ведущим движением джихадистов в мире", — сказал Асфандьяр Мир, старший научный сотрудник Института мира США

В случае подтверждения нападение на российский "Крокус Сити Холл" станет первым крупным терактом "ИГИЛ-К" за пределами юго-западной Азии. Это может быть направлено на повышение авторитета группы и расширение ее вербовки, сказала Амира Джадун, доцент кафедры политических наук Университета Клемсона.

Как следствие, теракт в России может являться последним признаком того, что Афганистан становится базой для глобальных террористических атак, считают аналитики.

"Последний год или около того возросла обеспокоенность по поводу активных атак со стороны ИГИЛ-К из Афганистана. Они стремились продемонстрировать географический диапазон", — резюмируют эксперты.

Напомним, во Франции объявили чрезвычайную ситуацию после теракта в Москве.

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