Теракт в "Крокусе" стал оружием Путина: в ГУР назвали последствия для россиян

Представитель ГУР Вадим Скибицкий подчеркнул, что диктатор Владимир Путин усилит антитеррористические меры, которые коснутся любого, кто не соглашается с его режимом, после теракта в "Крокус Сити Холл". У Путина будет еще один рычаг давления на граждан России.

Об этом он рассказал "Апострофу TV".

Скибицкий отметил, что теракт и стрельба в "Крокусе" будут иметь определенные последствия для России, но большинство из них – это грамотно продуманные ходы Путина.

"Путин продолжит сеять свою пропаганду и еще больше усилит милитаризацию РФ. И это информационное давление будет ощутимо не только на территории страны-агрессора, ведь российские дезинформационные статьи, новости быстро разлетаются по миру и воспринимаются некоторыми странами серьезно", — подчеркнул он.

Скибицкий говорит, что полномочия российских спецслужб и полиции могут расшириться.

По мнению представителя ГУР, об этом теракте еще долго будет говорить и сам Путин, и, как следствие, мир.

По словам Скибицкого, Путин, в позиции "защитника государства", будет не только наказывать высказывания против его власти, но и навязывать народу "угрозу международного" плана.

И еще одним следствием всех этих действий Путина и его власти будет еще большее молчание общества, поэтому о создании достойной оппозиции в России сейчас речь не идет.

Напомним, генерал-майор РФ издал свою версию о теракте в "Крокусе" – он говорит, что "спецслужбы Запада вживили террористам в мозг чипы" (видео).

Читайте также ведущие новости дня: