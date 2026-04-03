Терехов: Демократическая европейская Украина – это сильные, финансово состоятельные общины

В ходе дискуссии он отметил, что децентрализация остается одним из ключевых направлений реформ в рамках европейской интеграции Украины, однако ее следующий этап должен быть сосредоточен не только на полномочиях, но и реальной финансовой состоятельности общин.

«Полномочия должны быть равны ресурсу — иначе это не работает. Нам нужно переходить от ручного распределения средств к прозрачным публичным инвестициям, если мы хотим, чтобы территории оставались с людьми», – заявил Игорь Терехов.

Он подчеркнул, что это не только вопрос модели управления, но и экономическая основа устойчивости страны. По словам главы АПМГ, сильные общины формируют среду, в которой развивается бизнес, создаются рабочие места и генерируются налоговые поступления, что критически важно для восстановления экономики.

Отдельно Игорь Терехов отметил человеческое измерение этой политики.

«Люди возвращаются не просто в страну – они возвращаются в конкретные общины. И именно от того, есть там работа, жилье, базовые услуги и понятные перспективы, зависит, вернутся ли они вообще», — отметил он.

По словам чиновника, финансовая состоятельность общин напрямую связана с качеством жизни людей, стабилизацией демографической ситуации и сохранением человеческого капитала страны.

В то же время, Игорь Терехов подчеркнул, что именно общины обеспечивают управляемость территорий и непрерывность базовых услуг даже в условиях войны, а также станут ключевыми исполнителями восстановления Украины, от эффективности которых будет зависеть ее результат.