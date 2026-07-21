Терехов: Костями ляжем, чтобы защитить малый бизнес и не допустить введение НДС

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Об этом говорится в сообщении АПМГ в соцсетях.

«Во время войны такого не может быть. При том пороге для существующего сейчас малого бизнеса, при том уровне инфляции и повышения цен на энергоносители — это невозможно. Это просто разрушение. Мы будем отстаивать, очень серьезно отстаивать этот вопрос. Костями ляжем, чтобы защитить малый бизнес и не допустить введения НДС», — пообещал Терехов.

Он добавил, что при условии введения НДС, предпринимателям придется удерживать бухгалтерию и нести дополнительные расходы, что губительно повлияет на малый бизнес.

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«Напротив, сегодня нужно поддерживать тех, кто работает, платит налоги и сохраняет рабочие места», — подчеркнул Игорь Терехов.

Глава АПМГ напомнил, что подобные инициативы со стороны правительства уже обсуждались ранее, однако, благодаря позиции представителей местного самоуправления и бизнеса их удалось не допустить.

«В свое время правительство рассматривало возможность введения НДС для малого бизнеса. Мы понимали, что это приведет к закрытию многих предприятий, поэтому отстаивали другую позицию. К нам тогда прислушивались. Убежден, что и сейчас мы должны защитить интересы предпринимателей», — подытожил Игорь Терехов.

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