Терехов о сдерживании тарифов: Городские услуги должны быть в коммунальной собственности

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Такое убеждение выразил глава Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов.

По его словам, отсутствие такого контроля и постоянный рост расходов на энергетику делают невозможным эффективное планирование городского бюджета.

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«Мое глубокое убеждение — я прошел это: все услуги, предоставляемые сегодня городам, горожанам должны быть в коммунальной собственности города. Тогда мы регулируем. Если бы сети были у нас собственные, а не облэнерго, какой бы был тариф на транзит, как сдержать тариф? Мы закупили, потратили средства, я нашел когенерацию, а в сеть нас не берут в когенерацию, в самые пиковые часы. Ведь это невыгодно сегодня, потому что там совсем другое ценообразование», — отметил Терехов.

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Прозрачная и прогнозируемая тарифная политика, по мнению главы АМПГ, позволяет более эффективно привлекать инвесторов. Кроме того, коммунальные предприятия позволяют закрыть базовые нужды жителей, в том числе бесплатный проезд в транспорте.

«Если мы хотим, чтобы пришел инвестор, он будет заходить в энергоемкие производства там, где низкие тарифы на электроэнергию. Я говорю об энергетическом машиностроении, которое позволит держать цены на уровне очень низких. И тогда будет инвестор, тогда будут рабочие места. А не так, как каждый день ни я, ни вы не знаете, сколько стоит электроэнергия. Как можно прогнозировать бюджет, если не можешь прогнозировать уровень расходов? Я за частный сектор, но не в предоставлении коммунальных услуг. Если бы у нас был частный перевозчик, у нас не было бы бесплатного проезда. Это ответ. Точка», — резюмировал Игорь Терехов.

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