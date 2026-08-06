Терехов: Обеспечение сил обороны и борьба с бедностью — это главные приоритеты для государства

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«Я считаю, что вместе с финансированием сил обороны одним из главных приоритетов государственной политики должна стать борьба с бедностью. О состоянии экономики часто судят по макроэкономическим показателям. Но для большинства украинских семей все проще: человек приходит в магазин и видит, что с каждым месяцем может купить все меньше. Удорожают продукты, лекарства, горючее, а в конце концов каждое такое подорожание оплачивает обычная украинская семья. В 2025 году уровень бедности в Украине составил почти 37 процентов – существенно больше, чем до начала полномасштабной войны. Это означает, что борьба с бедностью уже не может оставаться одним из направлений социальной политики. Она должна стать одним из главных критериев всех экономических и бюджетных решений государства», – отметил Терехов.

Одним из ключевых блоков предложений является повышение уровня жизни украинцев. Предлагается уже с 2027 года установить минимальную заработную плату на уровне не менее 10 тысяч гривен, повысить минимальную пенсию до 6 тысяч гривен, пересмотреть социальные стандарты в соответствии с реальной стоимостью жизни, а также ввести пониженную ставку НДС в размере 5% социально значимых продуктов питания, лекарственных средств и других товаров первой необходимости.

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«Человек, который работает, не должен жить от зарплаты до зарплаты, а пенсионер — выбирать между питанием и лекарствами. Нужны новые ориентиры в политике минимальной заработной платы и пенсии. Необходимо последовательно сокращать разрыв между доходами и реальной стоимостью жизни. Заработной платы должно хватать на достойную жизнь, а пенсия должна быть оценкой многолетнего труда человека, а не выплатой, которой недостаточно даже для удовлетворения базовых потребностей», — заявил глава АПМГ.

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Отдельный комплекс инициатив касается поддержки вынужденных переселенцев. Игорь Терехов предлагает законодательно определить маршрут ВПЛ — от эвакуации до полноценной интеграции в общине, повысить пособие на проживание до 4500 грн, гарантировать его выплату в течение первых шести месяцев после эвакуации, развивать социальное жилье, субсидированную аренду и доступную ипотеку, а также ввести механизм компенсации за фактически.

Важный пакет предложений касается ветеранской политики, а также образования, медицины и социальной сферы. Отдельный блок посвящен людям, обеспечивающим жизнедеятельность прифронтовых территорий.

Все эти предложения можно обсуждать, уточнять и совершенствовать. Но убежден, что все мы согласимся с главным — прифронтовые общины, вынужденные переселенцы и люди, продолжающие работать под обстрелами, нуждаются не в отдельных разовых решениях, а в целостной государственной политике», — резюмировал Игорь Терехов.

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