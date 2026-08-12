Терехов предложил государственную систему возобновления предприятий после обстрелов

Реклама

Такое мнение высказал глава Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов на совещании с участием представителей власти и бизнеса.

По словам Терехова, остановка предприятий из-за обстрелов грозит не только убытками для собственников, но и дефицитом товаров, потерей рабочих мест и налоговых поступлений, а также проблемами с логистикой.

Реклама

«Остановка предприятий – это не только убытки для собственника, но и риск дефицита продуктов, лекарств, горючего, необходимых товаров, потеря рабочих мест, налоги и логистика. Наша общая задача — создать систему, которая после обстрела не покидает предприятие один на один со своими проблемами, а позволяет максимально быстро вернуться к работе», — отметил руководитель АПМГ.

Реклама

Терехов предложил разрешить предприятиям ввозить новое оборудование вместо уничтоженной без пошлины и отсрочить уплату импортного НДС на 12 месяцев. Акцизы, уплаченные за уничтоженные к продаже товары, предлагается засчитывать в будущие платежи.

Также факт повреждения, подтвержденный однажды, должны признавать все государственные органы. Разрешения для пострадавших предприятий предлагается автоматически продлевать на шесть месяцев, плановые налоговые проверки переносить на три месяца, а другие административные сроки продлевать без повторных обращений к каждому ведомству.

Предприятие также должно только один раз сообщать о повреждениях и необходимой помощи, после чего государство будет координировать работу соответствующих служб. Для быстрого оформления документов предлагается создать цифровой паспорт предприятия и единое электронное досье о последствиях атаки.

Отдельно Терехов предложил передавать свободные государственные и коммунальные склады логистическим компаниям за символическую плату, частично компенсировать расходы по рассредоточению складских запасов и страхованию от военных рисков. Такие проекты также предлагается кредитовать по программе "5-7-9" под 3%.

Реклама

По итогам совещания предложения обобщат и передадут профильным министерствам и другим центральным органам власти.

«Очень важно, чтобы это была система, принятая на государственном уровне. Эта система должна видеть людей и делать так, чтобы наши предприятия не закрывались, а наоборот работали в таких жестких условиях. Это будет существенная поддержка», — подытожил Игорь Терехов.

Новости партнеров