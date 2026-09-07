Терехов предложил пересмотреть прожиточный минимум в соответствии с реальной стоимостью жизни

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О необходимости пересмотреть базовые социальные стандарты заявил глава Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов, пишет Главком.

Соответствующие предложения он представил во время круглого стола «Ответить на вызов бедности: новые инициативы государственной политики социальной защиты», который состоялся 4 сентября в Киеве.

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«Прожиточный минимум реально оторвался от реалий сегодня. И сегодня составляет чуть больше трех тысяч гривен. Хотя даже минимальный продуктовый набор стоит совсем других средств», — отметил Терехов.

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Ассоциация прифронтовых городов и общин уже подала предложения в государственный бюджет на 2027 год. Они предусматривают повышение минимальной заработной платы не менее 10 тыс. грн, а минимальной пенсии — до 6 тыс. грн. Также АПМГ предлагает привести прожиточный минимум в соответствие с реальной стоимостью жизни.

Ресурсы по повышению социальных стандартов, по мнению Терехова, можно найти благодаря детенизации экономики и оптимизации бюджетных расходов. В частности, речь идет о пересмотре неэффективных программ, чрезмерных административных расходов и расходов на содержание государственного аппарата.

По оценке Всемирного банка, в 2026 году уровень бедности в Украине составил 41,6%. В Ассоциации отмечают, что без пересмотра базовых социальных стандартов этот показатель будет расти.

В круглом столе приняли участие народные депутаты, представители правительства, Всемирного банка и экспертного сообщества. Наработанные в ходе мероприятия инициативы планируют использовать для дальнейшей законодательной работы.

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