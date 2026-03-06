Терехов: прифронтовые громады нуждаются в демографическом пакете поддержки

Реклама

Об этом заявил глава Ассоциации прифронтовых городов и громад (АПМГ) харьковский городской голова Игорь Терехов.

Он отметил, что в прошлом году в Украине родилось 168,7 тыс. детей, в то время как умерло 485,2 тыс. человек. На одного новорожденного приходится около трех умерших. Уровень рождаемости составляет около одного ребенка на женщину при необходимых 2,1 для простого воспроизводства населения.

По словам главы АПМГ, в прифронтовых громадах ситуация еще сложнее из-за эвакуации людей, мобилизации мужчин, разрушения жилья и постоянной нестабильности с безопасностью.

Реклама

«Рождение ребенка сегодня напрямую зависит от ощущения безопасности, стабильного дохода, доступного жилья, качественной медицины, открытых школ и детсадов. В прифронтовых регионах эти условия нестабильны. Поэтому государство должно ввести отдельный демографический пакет именно для таких территорий», — подчеркнул Игорь Терехов.

Учитывая это, АПМГ предлагает ввести прифронтовую надбавку к выплатам при рождении ребенка, автоматически продолжать помощь матерям в громадах с высоким риском безопасности, расширить трудовые гарантии для матерей, в частности право на гибкий график работы и запрет увольнения без альтернативы, а также интегрировать психологическую поддержку беременных и матерей в систему первичной медицины.