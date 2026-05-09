Терехов: Принципиально важно, чтобы членство Украины в ЕС было полноправным, а не частичным или символическим.

Об этом заявил глава Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов, подчеркнув, что в центре евроинтеграционных процессов должны быть не статистические показатели или отчеты о реформах, а люди.

«Сегодня Европейский Союз уже является главным экономическим партнером Украины – более половины всей внешней торговли Украины приходится именно на ЕС – но главный вопрос заключается в другом: какое место Украина будет занимать в европейской экономике в будущем? Для нас важно, чтобы наше членство было полноправным, а не частичным или символическим, и чтобы Украина не оставалась только поставщиком сырья или дешевой рабочей силы на европейские рынки. Евроинтеграция должна стать инструментом реиндустриализации страны, развития производства, создания новых рабочих мест и интеграции Украины в европейские производственные и технологические цепи», – подчеркнул Игорь Терехов.

Поэтому, по его убеждению, сегодня все большее значение имеют инвестиции в реальный сектор экономики: энергетику, инфраструктуру, логистику, машиностроение, оборонную промышленность, переработку и современные технологии. Украина должна стать частью европейского экономического пространства не только как рынок сбыта или территория обновления, а как пространство производства, инноваций и развития, уверен глава АПМГ.

«А главное, в центре всех этих процессов должны оставаться не статистические показатели или отчеты о выполненных реформах, а люди. Наша интеграция в ЕС должна измеряться тем, насколько реально меняется повседневная жизнь украинцев внутри страны. Появляются ли новые рабочие места, становятся ли качественнее медицина и образование, становятся безопаснее, комфортнее и современнее города и общины, может ли молодежь планировать свое будущее в Украине, а не искать его в других странах. Потому что, если евроинтеграция не дает людям ощутимого результата в повседневной жизни, она рискует остаться формальностью без реального эффекта для общества», — резюмировал Игорь Терехов.

