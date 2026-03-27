Терехов: Приоритет политики прифронтовых городов и общин – люди и их безопасность

Глава АПМГ во время мероприятия представил позицию прифронтовых общин Украины по восстановлению и безопасности. Он подчеркнул, что прифронтовые общины сегодня работают в условиях ежедневного риска и не имеют права на ошибку, ведь от решений местных властей зависит жизнь людей.

«Мы живем под постоянными обстрелами, но в то же время обеспечиваем работу транспорта, больниц, школ, коммунальных служб. Наша задача – сделать так, чтобы жизнь в городах не останавливалась», - отметил Терехов.

По его словам, в центре политики прифронтовых городов и общин находятся люди и их безопасность.

«Сильное общество – это то, которое способно позаботиться о своих людях в любых условиях», – процитировал Терехов бывшего премьер-министра Швеции Таге Эрландера.

Говоря о потребностях прифронтовых территорий, он отметил, что речь идет не только о финансовой помощи.

«Нам нужны не просто ресурсы. Нам нужна новая система мышления и партнерства. Прежде всего, программы обучения для городов и передача опыта от стран, которые уже проходили восстановление после крупных войн», - подчеркнул Игорь Терехов.

Среди ключевых направлений сотрудничества он назвал децентрализацию и защиту энергетической инфраструктуры, развитие критической подземной инфраструктуры, внедрение новейших технологий, развитие оборонного производства и ИТ.