Терехов: Приоритет политики прифронтовых городов и общин – люди и их безопасность
Председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов принял участие в Nordic-Russian Partnership Forum во Львове – масштабном мероприятии, к которому присоединились руководители и представители общин, а также ассоциаций органов местного самоуправления Украины, Швеции, Норвегии, Финляндии.
Глава АПМГ во время мероприятия представил позицию прифронтовых общин Украины по восстановлению и безопасности. Он подчеркнул, что прифронтовые общины сегодня работают в условиях ежедневного риска и не имеют права на ошибку, ведь от решений местных властей зависит жизнь людей.
«Мы живем под постоянными обстрелами, но в то же время обеспечиваем работу транспорта, больниц, школ, коммунальных служб. Наша задача – сделать так, чтобы жизнь в городах не останавливалась», - отметил Терехов.
По его словам, в центре политики прифронтовых городов и общин находятся люди и их безопасность.
«Сильное общество – это то, которое способно позаботиться о своих людях в любых условиях», – процитировал Терехов бывшего премьер-министра Швеции Таге Эрландера.
Говоря о потребностях прифронтовых территорий, он отметил, что речь идет не только о финансовой помощи.
«Нам нужны не просто ресурсы. Нам нужна новая система мышления и партнерства. Прежде всего, программы обучения для городов и передача опыта от стран, которые уже проходили восстановление после крупных войн», - подчеркнул Игорь Терехов.
Среди ключевых направлений сотрудничества он назвал децентрализацию и защиту энергетической инфраструктуры, развитие критической подземной инфраструктуры, внедрение новейших технологий, развитие оборонного производства и ИТ.