Терехов призвал ввести новые стандарты строительства для украинских городов

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Такую позицию высказал глава Ассоциации прифронтовых городов и общин, городской голова Харькова Игорь Терехов на конференции, организованной Группой Всемирного банка и профильным министерством.

«Моя позиция четкая: Украина должна строить уже сейчас. Если откладывать развитие прифронтовых территорий на „после войны“, мы будем терять людей, специалистов и бизнес», — подчеркнул Терехов.

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По его словам, восстановление разрушенных объектов не должно означать возвращения к старым подходам, которые не учитывали современные риски безопасности. Каждое новое здание должно быть более защищенным, более технологичным и способным функционировать даже в условиях повреждения критической инфраструктуры.

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«Восстанавливая Украину, мы не должны воспроизводить ее старую уязвимость. Каждый новый объект должен быть безопаснее, автономнее и технологичнее того, который был разрушен», — отметил глава АПМГ.

Терехов призвал разработать новые стандарты строительства для прифронтовых городов, которые будут предусматривать усиленные требования к укрытиям, энергообеспечению, водоснабжению и критической инфраструктуре.

Примером такого подхода стал представленный Харьковом проект восстановления Северной Салтовки. Он предполагает строительство нового жилья, детского сада с укрытием, просторов для бизнеса, внедрения энергоэффективных и безбарьерных решений, а также обустройство подземного защитного пространства на 2200 человек.

Мэр подчеркнул, что Харьков готов стать площадкой для практического внедрения новых подходов к восстановлению, которые в дальнейшем можно будет масштабировать на другие города Украины.

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