Терехов в интервью The Telegraph: главным приоритетом государства должна стать борьба с бедностью

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Об этом он заявил в интервью британскому изданию The Telegraph .

«К сожалению, сегодня одной из самых больших проблем в Украине является бедность. Статистика говорит сама за себя: фактически каждый третий украинец живет на грани нищеты. И это не просто цифры. Это люди, которые ежедневно приходят в магазин и вынуждены выбирать, что купить лекарства или хлеб. Люди не должны стоять перед таким выбором», - подчеркнул Терехов.

По его словам, даже в условиях полномасштабной войны государство должно создавать условия для достойной жизни граждан: обеспечивать возможность работать, получать достойную заработную плату и покупать самое необходимое. В особой поддержке, отметил он, нуждаются жители прифронтовых городов и общин.

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Терехов также сообщил, что Ассоциация прифронтовых городов и общин уже подготовила пакет законодательных инициатив, направленных на повышение доходов населения, увеличение пенсий и зарплат, а также усиление социальной поддержки.

«Мы предлагаем остановить дальнейший рост цен на продукты первой необходимости путем введения пониженной ставки НДС на социальную группу товаров. Отдельный вопрос – стоимость горючего. Государство должно регулировать цены на бензин, ведь горючее сегодня является значительной составляющей себестоимости практически каждого товара», — отметил Игорь Терехов.

Также он отметил необходимость системной поддержки украинской экономики, страхование военных рисков для бизнеса и введение дифференцированной государственной политики в отношении тыловых и прифронтовых общин.

«В центре всех государственных решений должен оставаться человек. Именно поддержка людей сегодня должна быть главным приоритетом государства», – резюмировал Игорь Терехов.

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