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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Терехов во главе правительства смог бы наработать решение, которое бы не допустило повышения цен на проезд, — эксперт

Правительство во главе с руководителем Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорем Тереховым смогло бы наработать решение, которое бы не допустило повышения цен на проезд в Киеве.

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Терехов во главе правительства смог бы наработать решение, которое бы не допустило повышения цен на проезд, — эксперт

Таким мнением поделилась блоггер и политический обозреватель Алена Яхно на фоне новости о том, что с 15 июля в столице растут тарифы на проезд: разовая поездка будет стоить 30 гривен, а месячный проездной — более 3,5 тысяч гривен.

По словам Яхно, подорожание ощутимо ударит по кошелькам миллионов киевлян и жителей пригородов, которые ездят на работу в столицу. В этом контексте Яхно вспомнила пример Харькова, где проезд остается бесплатным и мэра города Игоря Терехова.

Терехов понимает, что не всем война — родная мать. Большинство граждан за эти годы обеднели», — отметила эксперт.

По ее убеждению, вопрос о работе муниципального транспорта следует рассматривать на общегосударственном уровне.

«Возможно, пора вынести вопросы работы муниципального транспорта с уровня отдельных общин на уровень государства. Найти и утвердить формулу, которая позволяла бы все же учитывать платежеспособность граждан и ограничивать «аппетиты» местных руководителей», — написала Яхно.

Она добавила, что политика развития пассажирского транспорта могла бы стать одним из направлений работы нового Кабинета министров, и что гипотетическое правительство Терехова справилось бы с этой задачей, однако этот вопрос придется отложить до выборов.

«А пока киевлянам остается тихо завидовать харьковчанам с их бесплатным проездом и мэром, имеющим эмпатию к людям», — резюмировала Алена Яхно.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
201
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