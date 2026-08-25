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Терехов: Во время войны люди не должны оставаться один на один с проблемами
В условиях войны и постоянных обстрелов одной из главных задач власти должна быть поддержка людей и создание условий, чтобы украинцы не оставались один на один с социальными проблемами и не теряли желания оставаться в своих общинах. Это подчеркнул глава Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов.
По его словам, сегодня особенно важно каждому на своем месте делать все возможное для поддержки людей, чтобы они даже в условиях войны чувствовали заботу и защищенность.
«Во время войны очень важно, чтобы каждый на своем месте делал все возможное и невозможное. Главное, чтобы люди оставались, чтобы они чувствовали себя в более или менее комфортных, насколько это сейчас возможно, условиях и были защищены», — отметил Терехов.
В то же время глава АПМГ отметил, что сегодня сложно полностью обезопасить украинцев от последствий российских атак, однако власти могут противодействовать социальным вызовам, безразличию и отчаянию.
«Да, мы сегодня, к сожалению, не можем полностью оградить людей от ракет и обстрелов. Но защитить от безразличия, от социальных вызовов, от отчаяния и желания уехать — это наша миссия», — подчеркнул Игорь Терехов.