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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Терехов: "Я категорически против трудовых мигрантов, потому что они украдут у нас рабочие места"

Привлечение иностранной рабочей силы во время и после войны должно оставаться под строгим контролем государства, а приоритет в трудоустройстве — предоставляться украинским гражданам.

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Терехов: "Я категорически против трудовых мигрантов, потому что они украдут у нас рабочие места"

Об этом заявил глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов во время слушаний в Комитете по вопросам социальной политики и прав ветеранов. Заявление политика обнародовали в соцсетях АПГГ.

«Я категорически против трудовых мигрантов, потому что они украдут у нас рабочие места. Сегодня наши парни и девушки защищают нашу землю, защищают нас — и потом у них не будет рабочих мест», — заявил Игорь Терехов.

Он также уточнил, при каких условиях считает привлечение иностранцев приемлемым.

«Давайте откровенно говорить. Сегодня, на мой взгляд, если у нас такая ситуация сложилась — я за то, чтобы были привлечены студенты-иностранцы, которых мы бы обучали и привлекали валютные средства для государства. Но я категорически против трудовых мигрантов, потому что они украдут у нас рабочие места. А сегодня наши парни и девушки защищают нашу землю, защищают нас и ситуацию с безопасностью в Европе — и потом у них не будет рабочих мест. Это, на мой взгляд, неуместно», — подчеркнул глава АПГГ.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
162
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