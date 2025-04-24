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ТСН в социальных сетях

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Политика
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"Терпение лопнет именно у украинцев": Зеленский высказался о "готовности" России к миру

Продолжение российских атак свидетельствует о неискренности намерений по прекращению войны.

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Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Президент Зеленский заявил, что продолжение обстрелов Россией вызывает возмущение украинского народа

Президент Зеленский заявил, что продолжение обстрелов Россией вызывает возмущение украинского народа / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Россию прекратить ракетные удары, если она действительно стремится к мирному урегулированию.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой.

«Если Россия заявляет, что готова к прекращению огня, ей нужно прекратить массовые удары по Украине. Потому что терпение лопнет именно у украинцев», — подчеркнул глава государства.

Президент подчеркнул, что Украина ежедневно подвергается ракетным обстрелам со стороны России, поэтому нельзя говорить о реальных предпосылках для мирного диалога, пока продолжаются атаки.

«Я не знаю, что у кого-то там происходит внутри, но терпение лопнет именно у украинцев, потому что мы под ударом. Никто больше, я никому этого не пожелаю, но мы под ударами российских ракет», — отметил он.

Напомним, из-за массированного ракетного обстрела Украины Зеленский отменил часть программы визита в ЮАР и после встречи с президентом Рамафосой немедленно возвращается в Украину.

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