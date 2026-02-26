Терпение Трампа не бесконечно: Рубио рассказал о разочаровании президента

Марк Рубио. / © Associated Press

Реклама

В мирных переговорах по Украине есть определенный прогресс. Впрочем, в целом президент США Дональд Трамп, вложивший в это немало политического капитала, в целом разочарован.

Об этом заявил американский государственный секретарь Марко Рубио в ходе брифинга.

По его словам, глава Белого дома «просто не понимает, как две страны в такой жестокой, ужасной и кровавой войне не могут договориться, как ее завершить».

Реклама

«У нас много людей, которые вложили немало усилий в это. Я думаю, мы добились прогресса в сужении вопросов, но некоторые вопросы, к сожалению, остаются очень, очень сложными», — подчеркнул чиновник.

Кроме того, Рубио заявил, что Вашингтон не намерен выходить из переговоров по Украине, но предупредил, мол, терпение Трампа не бесконечно. По словам госсекретаря, президент США «сделал многое, он вложил в это много политического капитала».

«Я не собираюсь прогнозировать, когда оно (терпение — Ред.) закончится или в какой момент он решит больше этого не делать. Могу сказать, что он выражал глубокое разочарование тем, что это еще не кончилось. Он считает это совершенно глупой и бессмысленной войной», — подчеркнул Рубио.

Напомним, Рубио также заявил, что Украина «смогла выдержать» войну, потому что Соединенные Штаты Америки «поставляли и продавали оружие, оказывали им разведывательную помощь», а также «ввели санкции против России». Более того, добавил он, Белый дом будет в дальнейшем усиливать давление на Москву.

Реклама