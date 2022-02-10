"Терпи, моя красавица": в Белом доме отреагировали на заявление Путина по Украине

"Терпи, моя красавица": в Белом доме отреагировали на заявление Путина по Украине

Администрация президента США неоднократно выражала обеспокоенность воинственными заявлениями представителей российских властей.

В Белом доме прокомментировали слова президента России Владимира Путина "Нравится – не нравится, терпи, моя красавица. Выполнять надо!", которые были адресованы Украине и касались Минских соглашений.

Так, на вопрос о фразе Путина, которую многие русскоязычные граждане восприняли "как шутку об изнасиловании", спикер Белого дома Джен Псаки, заявила что любая шутка об изнасиловании вызовет возмущение у всех в американском правительстве.

"Мы никогда не сдерживали обеспокоенность по поводу неправдивости некоторых заявлений, исходящих из уст президента Путина и представителей российского руководства, а также воинственной риторики, исходящей из их уст", — отметила она.

В то же время Псаки не уточнила, связывался ли Вашингтон по этому поводу с Кремлем.

Напомним, 7 февраля во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном Путин сказал: "...заявил (Владимир Зеленский – ред. ), что ни один пункт не нравится из Минских соглашений. Нравится – не нравится, терпи, моя красавица. Надо выполнять, иначе не получится".

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