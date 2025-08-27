Территориальные уступки ради мира: Уиткофф объяснил, кто будет принимать это решение

Стив Уиткофф / © Associated Press

Украинцы имеют право на гарантии безопасности, а уступать территории или нет — это решение только украинского народа.

Об этом заявил представитель президента США Стив Уиткофф в интервью Fox News.

«Они (украинцы — ред.) должны сделать так, чтобы это никогда не повторилось. Это их долг перед своим народом. Мы должны решить все эти вопросы, но мы это понимаем», — так спецпосланник Трампа ответил на вопрос телеведущего о том, стоит ли заставить Украину отдать земли, которые еще не захватила Россия.

Уиткофф также отметил, что только украинцы могут принимать подобные решения.

«Я надеюсь, что до конца года или несколько раньше мы можем найти ключевые компоненты для мирного соглашения», — сказал Уиткофф, имея в виду территориальные вопросы, гарантии безопасности для Украины и тому подобное.

Напомним, издание Wall Street Journal написало, что Владимир Путин представил администрации президента США Дональда Трампа план остановки огня в российско-украинской войне в обмен на территориальные уступки со стороны Киева.

В частности, Украина должна вывести войска из всей Донецкой области, а Крым должен быть признан суверенной территорией РФ.

Дональд Трамп заявил европейским лидерам, что война в Украине может быстро прекратиться, если президент Владимир Зеленский согласится отдать России весь регион Донбасса, включая территории, которые сейчас не контролируются Москвой.

Президент Владимир Зеленский на фоне сообщений о возможных территориальных уступках со стороны Украины в обмен на прекращение огня заявил, что Киев никому не будет дарить свои земли.

По его словам, ответ на украинский территориальный вопрос «есть уже в Конституции Украины», а отступать от этого «никто не будет и не сможет».

Глава государства также подчеркнул, что Украина готова к «реальным решениям, которые могут дать мир».