Территориальные вопросы должны обсуждаться с участием Украины и Европы – Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц анонсировал телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом на фоне предстоящей встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске.

В интервью Tagesthemen Мерц подчеркнул, что Европа активно готовится к переговорам вместе с американской администрацией и подчеркнул, что никакие территориальные вопросы между Россией и США не могут обсуждаться или решаться без участия Украины и Европы.

"Мы не позволим, чтобы Украину и европейцев оставили в стороне от таких важных решений", - заявил канцлер. ʼʼ

Он также выразил надежду, что к переговорам будет привлечен президент Украины Владимир Зеленский.

Мерц добавил, что последствия встречи на Аляске должны привести либо к усилению давления на Россию, либо к признанию Москвой невозможности продолжения войны.

Канцлер надеется, что саммит завершится соглашением о прекращении огня в агрессивной войне России против Украины.

Кроме того, Европейский союз созывает экстренную встречу из-за предстоящего саммита США и России. Представители МИДа будут обсуждать последствия предстоящего саммита.