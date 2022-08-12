Территориальный компромисс из Россией – это выход Украины на границы 1991 года – Резников

Министр обороны Алексей Резников заявил, что территориальный компромисс из Россией – выход Украины на свои границы 1991 года. Государство будет последовательно освобождать все свои территории, включая Крым.

Для этого Украине необходимо стабилизировать фронт, чтобы Генштаб ВСУ мог выбрать наиболее благоприятные методы и направления для контрнаступления.

Об этом глава Минобороны сказал в эфире DR Denmark.

"Контрнаступление нам необходимо для освобождения территорий, именно поэтому мы его анонсировали как факт. Наши люди и партнеры ждут активных действий. Наши партнеры должны знать, что нам для активных действий нужно больше оружия", — отметил Резников.

"Наша главная цель — это освобождение всех временно оккупированных территорий в пределах 1991 года. Включая Херсон, Мариуполь, Бердянск, Луганск, Донецк, и, конечно, Крым", — подчеркнул министр.

Он добавил, что вопросы "компромиссов" с РФ могут допускаться только тогда, когда Украина получит стабильную поддержку союзников и понимание архитектуры безопасности на годы вперед.

"Компромисс возможен только, когда россияне выведут войска с территории Украины и будут обсуждаться вопросы соседства между странами после освобождения территорий. Они должны будут заплатить репарации за всю разрушенную инфраструктуру и всех убитых украинцев – за убийства, изнасилования, пытки и все преступления. Территориальный компромисс – это выход Украины на границы 1991 года", – подчеркнул Резников.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский заверил, что российские оккупанты сбегут со всех временно оккупированных территорий Украины, и призвал жителей ТОТ передавать информацию о захватчиках украинским спецслужбам и военным.

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