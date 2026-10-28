Территориальный вопрос: Зеленский раскрыл, что обсуждали за закрытыми дверями

Владимир Зеленский. / © Associated Press

Реклама

Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос территорий Украины является одним из самых сложных и тесно связан с завершением войны, а также будущими гарантиями безопасности.

Об этом глава государства высказался в ходе общения с журналистами, сообщили корреспонденты ТСН.

Реклама

По его словам, партнеры — президент Финляндии Александр Стубб и премьер Норвегии Йонас Гар Стере — во время разговора с «фюрером» Владимиром Путиным не углублялись в эту тему, поскольку знают позицию Киева.

Реклама

«Это наша красная линия. Этот вопрос могут обсуждать только лидеры воюющих государств. Ни у кого иного полномочий нет», — подчеркнул Зеленский.

Президент рассказал, что после появления американского плана из 28 пунктов США предлагали разные варианты урегулирования территориального вопроса. Среди них — создание демилитаризованных или буферных зон, в частности, на Донбассе и Кинбурнской косе, идеи относительно захваченной Запорожской АЭС и обмена территориями. Некоторые из этих идей, заявил Зеленский, были «в документах, которые нам предлагали».

По словам главы государства, Киев был готов обсуждать отдельные предложения, в частности, относительно демилитаризованных зон с обеих сторон линии столкновения. Однако переговоры в этом направлении не продвинулись.

«Мы готовы обсуждать вопросы территорий. „Русские“ постоянно хотят его обсуждать и делают это частью переговоров. Но для этого требуются встречи на соответствующем уровне. Это не какой-то вопрос, который можно решить на уровне проектных документов или предварительных разговоров», — подытожил Владимир Зеленский.

Реклама

Вопрос Донбасса — что известно

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что потеря Донбасса откроет Кремлю путь дальше. В частности, по его словам, это создаст угрозу важным промышленным центрам на Днепропетровщине — Днепру, Павлограду, Кривому Рогу.

В то же время The New York Times со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп склоняет Киев к территориальным уступкам. В частности, он убеждает Владимира Зеленского, что Украине не следует настаивать на сохранении оккупированных частей восточных регионов. В Белом доме считают, что Киев должен продемонстрировать готовность к переговорам, даже если это будет предусматривать отказ от суверенных территорий.

В то же время, государственный секретарь США Марко Рубио высказался о том, что в центре войны, которую РФ начала против Украины, — Донбасс. Этот регион Кремль стремится захватить, но не может этого сделать в поле боя.

Новости партнеров