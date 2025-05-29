«Территории, нейтральный статус и санкции»: источники Reuters рассказали о содержании меморандума Путина

Кремль / © Associated Press

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Российский диктатор Путин выдвинул ряд условий, без выполнения которых мирное соглашение, по мнению Кремля, невозможно.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три анонимных источника, знакомых с ходом переговоров.

По словам собеседников агентства, Москва требует от западных лидеров письменных гарантий о прекращении расширения НАТО на восток, а также официальном исключении перспектив членства в Альянсе для Украины, Грузии, Молдовы и других бывших советских республик.

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Также Кремль хочет добиться снятия части санкций, решения вопроса замороженных суверенных активов РФ за границей, признания нейтрального статуса Украины и гарантий защиты прав русскоговорящего населения.

«Путин готов к миру, но не любой ценой», — цитирует Reuters один из высокопоставленных источников, близких к руководству РФ.

После недавнего двухчасового телефонного разговора с Дональдом Трампом, Путин якобы заявил о согласии работать над меморандумом по мирному соглашению с Украиной. Однако, как отмечает агентство, Москва медлит с подготовкой документа, но продолжает военное давление на востоке Украины, что вызывает беспокойство в Киеве и европейских столицах.

«Если Путин поймет, что не сможет достичь мира на своих условиях, он будет пытаться продемонстрировать и украинцам, и европейцам из-за военных успехов, что промедление только усугубит ситуацию», — сообщил источник.

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Также отмечается, что в случае появления тактической возможности на фронте Путин готов продвигаться дальше в глубь Украины. По мнению Кремля, Россия способна воевать еще многие годы, несмотря на экономические трудности.

Второй источник сообщил, что Путин настаивает на полном присоединении к составу России всех четырех оккупированных областей на востоке Украины. По словам источника, позиция диктатора по территориальному вопросу ужесточилась.

Ранее сообщалось, что представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что Россия медлит с передачей своего так называемого «подготовленного» меморандума, и это может свидетельствовать о ее нежелании двигаться вперед в переговорном процессе.

Мы ранее информировали, что министр обороны Рустем Умеров заявил, что после переговоров в Стамбуле Украина ожидала так называемого «меморандума», в котором российская сторона должна была описать свое видение шагов к прекращению огня.

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