- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 793
- Время на прочтение
- 2 мин
Территории — приманка Путина: политолог рассказал, что действительно требует диктатор от Украины
Путин стремится навязать Украине «большой мирный договор» на российских условиях, объясняет Фесенко.
Российский диктатор Владимир Путин использует Дональда Трампа для того, чтобы через США давить на Украину. Территориальные уступки — только приманка, а настоящая цель Кремля — всеобъемлющий мирный договор на российских условиях
Об этом сказал политолог Владимир Фесенко.
По словам Фесенко, Путин стремится не только к признанию аннексированного Крыма, но и других оккупированных регионов, отказа от НАТО, нейтрального статуса Украины и большого блока внутриполитических уступок.
«Путин склоняет Украину через Трампа не просто к территориальным уступкам. Территориальные уступки — это не главное, а инструмент, приманка и ловушка, которую Россия подбрасывает американцам. К сожалению, американцы воспринимают это как основную проблему», — сказал Фесенко.
Что решилось на Аляске
На официальных переговорах на Аляске не было конкретных договоренностей о территориях. Путин озвучил свои «хотилки» Трампа и администрации США, но никаких официальных соглашений не заключалось. Американцы, по словам Фесенко, восприняли территориальный вопрос как главную тему, являющуюся ловушкой Кремля.
«Второй немаловажный момент, который следует отметить. Официально на Аляске о территориях речь не шла. Мы вообще мало знаем, что там обсуждалось. Даже версии непосредственных участников этих переговоров Стива Виткоффа и Марко Рубио несколько отличались друг от друга — кто как воспринимал. Безусловно, Путин задавал эти вопросы, но никаких конкретных официальных договоренностей на эту тему не было. Поэтому Путин на Аляске озвучил Трампу и представителям его администрации свои „хотилки“ и требования. Но дальше этого дело не пошло», — добавил Фесенко.
Политолог предупреждает, что Россия пытается заставить Украину согласиться с капитуляцией и выполнить требования Кремля, не удовлетворяющие украинскую сторону. Территории лишь прикрытие для более широких политических уступок, которые Путин хочет навязать.
Главная проблема мирных переговоров — не территории, а цели Путина. Понимание этого является ключевым для Украины и партнеров в США, чтобы не попасть в ловушку Кремля и сохранить суверенитет страны.
Напомним, представитель президента США Стив Виткофф заявил, что российский лидер Владимир Путин якобы готов к мирному урегулированию. По его словам, участие Путина в будущих переговорах необходимо для достижения соглашения. Виткофф подчеркнул, что российский президент «приложил реальные усилия для налаживания диалога», в частности, во время саммита на Аляске.
«Путин действительно стремится к завершению войны, мирное предложение уже на столе», — подчеркнул он.
Также Виткофф отметил, что личное присутствие Путина на переговорах станет ключевым условием заключения мирного соглашения.