Российский диктатор Владимир Путин использует Дональда Трампа для того, чтобы через США давить на Украину. Территориальные уступки — только приманка, а настоящая цель Кремля — всеобъемлющий мирный договор на российских условиях

Об этом сказал политолог Владимир Фесенко.

По словам Фесенко, Путин стремится не только к признанию аннексированного Крыма, но и других оккупированных регионов, отказа от НАТО, нейтрального статуса Украины и большого блока внутриполитических уступок.

«Путин склоняет Украину через Трампа не просто к территориальным уступкам. Территориальные уступки — это не главное, а инструмент, приманка и ловушка, которую Россия подбрасывает американцам. К сожалению, американцы воспринимают это как основную проблему», — сказал Фесенко.

Что решилось на Аляске

На официальных переговорах на Аляске не было конкретных договоренностей о территориях. Путин озвучил свои «хотилки» Трампа и администрации США, но никаких официальных соглашений не заключалось. Американцы, по словам Фесенко, восприняли территориальный вопрос как главную тему, являющуюся ловушкой Кремля.

«Второй немаловажный момент, который следует отметить. Официально на Аляске о территориях речь не шла. Мы вообще мало знаем, что там обсуждалось. Даже версии непосредственных участников этих переговоров Стива Виткоффа и Марко Рубио несколько отличались друг от друга — кто как воспринимал. Безусловно, Путин задавал эти вопросы, но никаких конкретных официальных договоренностей на эту тему не было. Поэтому Путин на Аляске озвучил Трампу и представителям его администрации свои „хотилки“ и требования. Но дальше этого дело не пошло», — добавил Фесенко.

Политолог предупреждает, что Россия пытается заставить Украину согласиться с капитуляцией и выполнить требования Кремля, не удовлетворяющие украинскую сторону. Территории лишь прикрытие для более широких политических уступок, которые Путин хочет навязать.

Главная проблема мирных переговоров — не территории, а цели Путина. Понимание этого является ключевым для Украины и партнеров в США, чтобы не попасть в ловушку Кремля и сохранить суверенитет страны.

Напомним, представитель президента США Стив Виткофф заявил, что российский лидер Владимир Путин якобы готов к мирному урегулированию. По его словам, участие Путина в будущих переговорах необходимо для достижения соглашения. Виткофф подчеркнул, что российский президент «приложил реальные усилия для налаживания диалога», в частности, во время саммита на Аляске.

«Путин действительно стремится к завершению войны, мирное предложение уже на столе», — подчеркнул он.

Также Виткофф отметил, что личное присутствие Путина на переговорах станет ключевым условием заключения мирного соглашения.