Джаред Кушнер / © Associated Press

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Спецпосланник США Джаред Кушнер рассказал о переговорах с Россией о возможном завершении войны в Украине. Среди обсуждаемых сценариев были территориальные уступки Киева в обмен на гарантии безопасности по образцу НАТО. В то же время в Кремле отрицали готовность рассматривать такую договоренность.

Об этом Кушнер рассказал в интервью New York Magazine.

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По словам американского представителя, во время переговоров он поднимал вопрос, могла бы Украина согласиться на территориальные уступки при условии получения надежных гарантий безопасности, подобных предусмотренным пятой статьей НАТО.

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Кушнер утверждает, что российская сторона якобы готова рассматривать такую концепцию. Однако Кремль категорически отрицал это утверждение.

Американский переговорщик также наметил свое видение будущего Украины после возможного прекращения боевых действий. По его мнению, при наличии действенных гарантий безопасности, Киев сможет сосредоточиться на экономическом развитии и послевоенном восстановлении.

В то же время, планы Кушнера выходят за пределы урегулирования российско-украинской войны. Одной из своих целей он называет перезагрузку отношений между Россией и Европой.

В интервью также упоминаются предварительные переговоры, в ходе которых Кушнер вместе со Стивом Виткоффом передавали украинской стороне первоначальные предложения Москвы.

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Российские требования оказались настолько жесткими, что в Украине они были восприняты как фактическое требование капитуляции.

Несмотря на обсуждение разных сценариев завершения войны, информации о согласовании территориальных уступок или конкретных гарантий безопасности для Украины нет.

Гарантии безопасности по образцу НАТО: что предлагают Украине

Напомним, США обсуждают возможность предоставления Украине гарантий безопасности по образцу пятой статьи НАТО. По данным Financial Times, Вашингтон даже спрашивал Москву, согласится ли она на такие обязательства перед Киевом.

В то же время, пятая статья НАТО не гарантирует автоматического вступления союзников в войну. Она предполагает, что нападение на одного члена Альянса считается нападением на всех, однако каждое государство самостоятельно определяет необходимые меры реагирования. В свою очередь, четвертая статья предусматривает консультации в случае угрозы безопасности союзников.

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Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что Украине нужны конкретные и долгосрочные гарантии, в частности, четкое понимание возможного присутствия войск партнеров. Тем временем Россия продолжает выдвигать требования по европейской архитектуре безопасности, включая возвращение НАТО к позициям 1997 года.

Почему гарантии по образцу НАТО могут оказаться недостаточными и что на самом деле предлагает Вашингтон Украине — читайте в материале ТСН.ua.

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