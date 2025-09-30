Территории в обмен на НАТО: Столтенберг раскрыл условие, при котором Зеленский готов был говорить об уступках

Столтенберг / © Офис президента Украины

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, возглавлявший Альянс с 2014 по 2024 год, рассказал, как он настаивал на том, чтобы Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел возможность территориальных уступок России ради прекращения войны.

Об этом пишет EURACTIV.

Столтенберг привел пример Финляндии, отказавшейся от 10% своей территории в рамках мирного соглашения с Иосифом Сталиным во время Второй мировой войны.

"Когда я впервые намекнул на "финское решение" войны в Украине, Зеленский категорически отверг идею уступки любых территорий", - заявил Столтенберг.

Однако, по его словам, с течением времени позиция украинского руководства начала меняться. Зеленский и его советники стали "менее пренебрежительно относиться к временной уступке" при одном ключевом условии: новые границы и безопасность Украины будут гарантированы ее членством в НАТО.

