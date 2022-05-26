Территория в обмен на мир: Зеленский ответил на призывы иноСМИ к "трудным компромиссам"

Территория в обмен на мир: Зеленский ответил на призывы иноСМИ к "трудным компромиссам"

Президент Зеленский заметил негативную тенденцию в иностранной прессе, где все чаще раздаются призывы, что Украина должна пойти на компромисс с РФ.

Президент Владимир Зеленский обратил внимание, что в некоторых западных СМИ стали появляться статьи о том, что Украина должна уступить Россию территории.

Об этом глава государства сказал в своем традиционном видеообращении вечером 25 мая.

"Начали появляться симптоматические редакционные статьи в некоторых западных СМИ о том, что якобы Украина должна принять так называемые тяжелые компромиссы, отдав территорию в обмен на мир. Возможно, в New York Times в 1938 году тоже писали что-нибудь подобное. Но сейчас, напоминаю, все же 2022 год", – отметил президент.

Ранее ТСН.ua писал, что в западных медиа разворачивается опасная для Украины дискуссия: а что считать победой Украины.

К примеру, в The New York Times вышла статья под названием "Война в Украине усложняется, а Америка не готова". Журналисты утверждают, что не в интересах США еще больше погружаться в войну России против Украины, потому что это может поколебать долгосрочный мир и безопасность на европейском континенте.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк прокомментировал статью и заявил, что Украина не торгует своим суверенитетом.

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