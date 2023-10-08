"Террор открыл уже слишком много фронтов": главное из обращения Зеленского

Сейчас уже более сотни обращений в посольство Украины в Израиле от наших граждан. Установлено местонахождение пяти наших людей на юге Израиля.

Вечером, 8 октября, президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях времени.

Разговор с Нетаньяху

Сегодня президент беседовал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Глава государства выразил соболезнования из-за многочисленных потерь от удара боевиков. В свою очередь премьер-министр Израиля проинформировал о ситуации по состоянию на сегодня.

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"Между украинским Посольством и полицией Израиля есть все необходимое сотрудничество для выяснения деталей об украинцах, оказавшихся в районах боевых действий и обстрелов. К сожалению, подтвердилась гибель двух граждан Украины. Мои соболезнования родным и близким", — отметил Зеленский.

Он заверил, что посольство Украины в Израиле, все украинские дипломаты, которые занимаются этим регионом, вместе с разведкой работают круглосуточно, чтобы помочь соотечественникам, нуждающимся в помощи.

Сейчас уже более сотни обращений в Посольство от украинцев. Установлено местонахождение пяти наших людей на юге Израиля.

Зеленский призвал всех граждан Украины в Израиле быть внимательными и следовать инструкциям местных сил безопасности.

"Очень важно, чтобы весь мир – весь – не остался в стороне от случившегося сейчас и реагировал максимально принципиально.

Многих поразила дерзость террористического нападения. Вызывающая и тщательная подготовленность. Если террористы могут себе это позволить, значит это угроза далеко не одной стране. И на следующей неделе будем работать вместе с нашими партнерами ради единства мира в противостоянии террору. Различные международные мероприятия уже запланированы. Украинская позиция будет звучать, как всегда, в интересах единства и совместных действий", – заверил он.

Террор против человечества

По словам президента Зеленского, террор открыл слишком много фронтов против человечества: война против Украины, война на Ближнем Востоке, дестабилизации в Африке, постоянная попытка спровоцировать кризис на продовольственном рынке мира.

"Быть сильным в таких условиях – это противостоять террору. Недостаточно быть большой страной. Недостаточно быть богатой страной. Недостаточно иметь амбиции. Быть сильным – это помогать защищать людей и жизнь от любых проявлений террора.

И сегодня, в этот вечер, я хочу поблагодарить именно таких наших людей, которые спасают жизнь, делают все, чтобы террор проигрывал", – подытожил глава государства.

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Напомним, 7 октября ХАМАС начал массированную ракетную атаку и наземное вторжение в Израиль.

По последним данным, за два дня конфликта погибли уже 600 человек. Также известно о двух тысячах раненых.

ХАМАС захватил несколько десятков заложников в Израиле, среди которых гражданские и военные. Часть из них уже освобождена. По словам израильского журналиста, боевики ХАМАС совершают такие же зверства, как российские оккупанты в Украине.

Президент США Джо Байден отдал распоряжение оказать дополнительную помощь Израилю.

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