Теряем будущее — Тимошенко заявила об угрозе потери суверенитета из-за последних голосований в Раде

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко подвергла критике программу развития минерально-сырьевой базы Украины до 2030 года. По ее мнению, она превращает Украину в ресурсный центр Европы и опасна для будущего государства. Также она считает, что власть реформирует Украину отнюдь не в национальных интересах Украины.

Об этом Тимошенко заявила в своем YouTube-канале.

По мнению Тимошенко, под давлением войны Украину почти полностью лишили суверенитета. В частности, по ее мнению, угрозу представляет закон № 7662 (об усовершенствовании порядка отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда Украины на конкурсной основе. — Ред.).

"Отныне судьи Конституционного суда, которые должны назначаться по Конституции президентом, парламентом или съездом судей, будут предварительно избираться международным советом. Президент, парламент и съезд судей будут только формально утверждать кадровые назначения, определенные за пределами Украины. Таким образом, Украина стала первой и единственной в мире страной, где Конституционный суд формируется неизвестными международными игроками за пределами государства. Это абсолютное нарушение международного права, приравнивающее обращение с Украиной к статусу бесправной колонии. Никто не имеет права так действовать против Украины, и никто не должен это допускать. Этот закон нужно срочно отменить", — подчеркнула парламентарий.

Также политик обеспокоена превращением Украины в сырьевой придаток. По ее словам, это уже приводит к серьезным последствиям. "Происходит деиндустриализация, уничтожается фермерство, а села исчезают с карты Украины. Люди уезжают, потому что не могут работать и обеспечивать свои семьи. Этот процесс — это экономическая стагнация, которая превращает нас в страну без будущего", — добавляет лидер "Батькивщины".

Кроме того, Тимошенко обратила внимание на продажу природных ресурсов. В частности, она привела примеры ключевых полезных ископаемых, которые, по ее словам, уже находятся под угрозой передачи международным корпорациям.

"Титан, литий, графит, цирконий, уран, германий, золото — оцениваются в сотни триллионов долларов. И как этими богатствами распоряжаются? В последние парламентские дни перед Рождеством монобольшинство окончательно приняло законопроект № 6227. А дополнительной правкой позволило отдать эти полезные ископаемые международным корпорациям. Причем выбрали самый примитивный путь — продать это сырье", — заявила она.

В качестве альтернативы она призвала к использованию опыта Норвегии и Польши. "Норвегия, открыв свои залежи нефти и газа, создала фонд будущих поколений, инвестируя эти средства в образование, науку и развитие инфраструктуры. А Польша, вступая в ЕС, не только сохранила контроль над своими ресурсами, но и заставила инвесторов создавать производства внутри страны. Это миллионы рабочих мест. Это пример того, как можно защищать национальные интересы и строить сильное государство", – подчеркнула она.

Тимошенко также сообщила, что команда "Батькивщины" подала заявление в Конституционный суд с целью отмены законов, которые, по ее словам, лишают Украину суверенитета и позволяют международным корпорациям управлять нашими ресурсами.

"У нас также есть подготовленное заявление о преступлении в Национальное антикоррупционное бюро о незаконной коррупционной сделке с титаново-циркониевой отраслью, которую продали за копейки, в то время, когда она стоит миллиарды долларов. Сейчас мы готовим аналогичное заявление о преступлении относительно коррупционного разбазаривания наших литиевых залежей", — сообщила Тимошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что фракция "Батькивщины" подготовила представление в Конституционный суд Украины о признании неконституционными ряда законов, в которых право формировать государственные органы власти отдается международным совещательным советам.