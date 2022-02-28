"Тесно координируем международный ответ на вторжение РФ в Украину" — глава Еврокомиссии

В ЕС призывают Россию немедленно вывести свои войска из Украины.

ЕС совместно с НАТО и США координирует международный ответ на вторжение РФ в Украину. Кроме того, в Евросоюзе поддерживают евроатлантические устремления Украины.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 28 февраля.

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"Тесно координируем международный ответ на вторжение в Украину с президентом США Джо Байденом, НАТО, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и другими лидерами. Мы продолжаем оказывать Украине немедленную и эффективную поддержку. Мы призываем Россию немедленно вывести свои войска", — отметила она.

Накануне Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина "одна из нас, и мы хотим, чтобы они (Украина – ред.) были в Европейском Союзе".

"У нас с Украиной есть процесс, например, интеграция украинского рынка в единый рынок. Например, у нас очень тесное сотрудничество в энергетической сфере. Так много тем, в которых мы очень тесно сотрудничаем. Они одни из нас, и мы хотим, чтобы они были в ЕС", — сказала она.