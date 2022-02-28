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"Тесно координируем международный ответ на вторжение РФ в Украину" — глава Еврокомиссии

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"Тесно координируем международный ответ на вторжение РФ в Украину" — глава Еврокомиссии

Associated Press

В ЕС призывают Россию немедленно вывести свои войска из Украины.

ЕС совместно с НАТО и США координирует международный ответ на вторжение РФ в Украину. Кроме того, в Евросоюзе поддерживают евроатлантические устремления Украины.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 28 февраля.

"Тесно координируем международный ответ на вторжение в Украину с президентом США Джо Байденом, НАТО, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и другими лидерами. Мы продолжаем оказывать Украине немедленную и эффективную поддержку. Мы призываем Россию немедленно вывести свои войска", — отметила она.

Накануне Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина "одна из нас, и мы хотим, чтобы они (Украина – ред.) были в Европейском Союзе".

"У нас с Украиной есть процесс, например, интеграция украинского рынка в единый рынок. Например, у нас очень тесное сотрудничество в энергетической сфере. Так много тем, в которых мы очень тесно сотрудничаем. Они одни из нас, и мы хотим, чтобы они были в ЕС", — сказала она.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

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