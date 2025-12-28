Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

На фоне подготовки к важной встрече в Мар-а-Лаго, которая должна состояться позже сегодня, 28 грн., президент США Дональд Трамп несколько охладил ожидания. Американский лидер четко дал понять, кто здесь главный, заявив накануне, что Зеленский ничего нет , пока я это не одобрю.

Об этом пишет Sky News.

От «списка желаний РФ» к компромиссу

Зеленский заявляет, что его план мира готов на 90% . Это существенный прогресс по сравнению с предыдущей версией, предложенной США.

Издание напоминает, что первый черновик из 28 пунктов выглядел как «список желаний России» и был воспринят Украиной и ее союзниками как измена.

Нынешний вариант из 20 пунктов, разработанный в Киеве, включает некоторые компромиссы. Зеленский уже провел «хороший разговор» с посланником Трампа Стивом Виткоффом и зятем Джаредом Кушнером, готовя почву для личной встречи.

Фактор Путина

Пока Киев демонстрирует конструктив, Москва сохраняет красноречивое молчание. Российские чиновники делают осторожные заявления, но реальность другая.

«Владимир Путин почти не сдвинулся со своей начальной позиции по отношению к Украине, и мало надежд, что это изменится в эти выходные», — говорится в статье.

Издание объясняет упрямство Кремля тем, что Путин чувствует возможность: он видит выгоду в изменении политики США и расколе между Вашингтоном и европейскими союзниками. В таких условиях любое предложение, ограничивающее его амбиции, вряд ли будет воспринято в Москве положительно.

Аналитики подводят итоги: любое нежелание России идти на сделку станет тестом для Дональда Трампа — проверкой его силы, дипломатии и того, на чьей стороне на самом деле его симпатии.

Напомним, немецкие эксперты дали мрачный прогноз на встречу в Мар-а-Лаго и уверены, что Украина скорее препятствие для Трампа , которая мешает возобновлению отношений с Москвой. Аналитики предупреждают, что не стоит ожидать скорого прорыва после встречи президентов США и Украины.