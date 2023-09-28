"Тестирование перехода к президентской республике": Корниенко объяснил, что имел в виду

Корниенко подчеркнул, что цитата о "переходе к президентской республике", которая разошлась по Сети, ему не принадлежит.

Первый вице-спикер Верховной Рады, бывший глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко опроверг тезис о "тестировании перехода из парламентско-президентской к президентской республике", который ему приписали.

Об этом он сообщил в Facebook.

То, что на самом деле сказал Корниенко

Для подтверждения политик опубликовал видео своего выступления. Вот пересказ сказанного нардепом.

"Я думаю, что мы последние 600 дней тестируем смещение нашей парламентско-президентской модели в сторону более сильного президента. Потому что всегда была дискуссия. У нас эта парламентско-президентская модель по изменениям 2005-2006 года, вступивших в силу в 2006 году. Она с условно сильным президентом, он сильный, но, например, сравнивая нашу модель с Польшей и Литвой, он слабее.

Президент не назначает правительство у нас. Президент не назначает министров. Министров вообще назначает коалиция напрямую. Это довольно редкая форма. Поэтому фактически выходит министры неуправляемые премьером. Такова очень интересная история. И управление внутри правительства происходит законными/подзаконными актами. Это достаточно большие вызовы", – говорил заместитель председателя ВР.

По его мнению, такой вызов украинцам придется преодолеть после войны. Корниенко назвал несколько вариантов:

оставить все, как было;

усилить президента (это изменения в Конституции уверены, они делаются парламентом или даже референдумом);

ослабить президента (перейти полностью к парламентской демократии как часть стран Евросоюза).

По словам вице-спикера, нет идеальной модели — есть страны с сильным президентом, как Франция, страны с отсутствующим президентом или с номинальным президентом.

"Когда мы говорим о взаимодействии центрального и местного уровней, сильный президент может через своих назначенных префектов, как во Франции, например, или, как у нас руководители областных администраций, осуществлять надзор за действиями местного самоуправления.

Тогда вопрос брусчатки через несколько лет отойдет, потому что, если самоуправление местное будет действовать не в пределах и способах, определенных Конституцией и законами, — оно будет получать все время от этих представителей, грубо говоря, по голове", — размышлял Корниенко.

Корниенко объяснил, что говорил, и подчеркнул, что не говорил в своем выступлении:

"1) О тестировании смещения нашей модели госуправления в сторону более сильного президента, что объясняется военным положением. Заметьте, о президентском государстве/республике ни слова я не сказал, поэтому цитата, разошедшаяся на известной картинке, не моя!

2) Приводил примеры Польши и Литвы (там, как известно, сильные парламенты), а не США, как мне уже тоже приписывают (хотя, и там парламент сильный).

3) И, наконец, говорил о вызове перед обществом после войны по определению нужной политической государственной модели с учетом будущих общественных запросов и вызовов. Возможно, оставить действующую систему (да, об этом я тоже говорил) или же выбрать другую (даже чистую парламентскую) — это будет выбор парламента или народа на референдуме".

Напомним, что сегодня, 28 сентября, депутат Киевского городского совета Виктория Пташник заявила, что первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко во время форума "Диригенты перемен" якобы сказал, что сейчас в Украине тестируется модель перехода от парламентско-президентской к президентской форме государства.

Сам Корниенко опроверг эти слова. Поскольку видеозапись мероприятия изначально не была опубликована, было трудно судить, что же имел в виду вице-спикер.