Тейлор: США должны поддерживать Украину прямо сейчас всем, чем можем

Тейлор: США должны поддерживать Украину прямо сейчас всем, чем можем

Дипломат согласился, что Украина нуждается в большей военной помощи.

Соединенные Штаты Америки должны производить больше, предоставлять дополнительное индивидуальное оружие, вообще больше видов оружия.

Об этом заявил экспосол США в Украине, вице-президент Института мира Соединенных Штатов Уильям Тейлор, пишет Укринформ.

"Системы HIMARS и MLRS – это хороший ход, хорошо, что администрация приняла такое решение. Сейчас они могут расширить это и прислать больше боеприпасов, ракет для этих пусковых установок, это важно", — отметил Тейлор.

Ключевое значение имеет срочность снабжения: чем быстрее, тем лучше.

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«Соединенные Штаты должны поддерживать Украину прямо сейчас всем, чем можем», – считает экспосол.

Россия также имеет большой арсенал, которым наносит значительные удары по украинским позициям. Поэтому системы HIMARS и MLRS обеспечат ВСУ дополнительное расстояние, чтобы не быть пораженным вражеским огнем.

Напомним, накануне госпожа США Бриджит Бринк заявила, что украинская сторона сама будет решать, на какое расстояние применять американские реактивные системы залпового огня HIMARS.

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