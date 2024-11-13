The Economist назвал вероятную дату выборов в Украине

Большинство источников издания скептически относятся к тому, что выборы могут состояться уже в 2025 году.

У президента Украины Владимира Зеленского есть только один способ сохранить незапятнанную репутацию – отказаться от борьбы за власть и не участвовать в предстоящих выборах, которые, по словам информированных источников, могут состояться в 2025 году, но не раньше 25 мая.

Об этом пишет The Economist.

Издание отмечает, что после победы Дональда Трампа на выборах президента США в Украине все разговоры ведутся вокруг того, какую политику будет проводить новая администрация Белого дома и как это скажется на Украине. Сможет ли Трамп навязать воюющим сторонам прекращение огня? Последуют ли выборы в Украине?

"На данный момент на устах у киевских политиков две даты: 20 января 2025 года, дата инаугурации Трампа, первый момент для любого возможного прекращения огня и отмены военного положения, и 25 мая, самая ранняя обсуждаемая дата выборов", – говорится в статье.

При этом в ОПУ отрицают, что готовятся к выборам. Большинство источников издания также скептически относятся к тому, что выборы могут состояться уже в 2025 году, отмечая, что столицу не первый раз будоражат подобные слухи.

Кроме того сомнения вызывает легитимность выборов и сложность их организации: как может раздробленное государство, находящееся в состоянии войны, проводить всеобщее голосование? Не говоря уже о том, что сейчас все внимание власти должно быть сосредоточено на том, как пережить зиму, которая по прогнозам аналитиков будет тяжелым испытанием не только для армии, но и для инфраструктуры страны.

"Участвовать в предвыборной агитации прямо сейчас было бы самоубийством", — прокомментировал слухи о выборах оппозиционный нардеп Ярослав Железняк.

Тем не менее некоторая подготовка к выборам, похоже, уже началась. Региональные избирательные штабы начинают работу над списками кандидатов. Представители одного из возможных соперников Владимира Зеленского на президентских выборах, имя которого издание не называет, говорят, что Украине нужны выборы. Однако такие разговоры в публичной плоскости не ведутся, возможно, из-за опасений жесткой реакции со стороны президентского офиса.

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"Если бы выборы состоялись завтра, Зеленскому было бы трудно повторить успех убедительной победы, одержанной им в 2019 году. Спустя почти три года после российского вторжения его больше не считают бесспорным лидером войны, которым он когда-то был", – подчеркивает издание.

Ссылаясь на украинские соцопросы, The Economist отмечает, что действующий президент Владимир Зеленский может проиграть во втором туре выборов бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному, которого многие украинцы считают героем войны. Говорят, что Залужного назначили послом в Великобританию после предполагаемой ссоры с президентом в прошлом году. И хотя он никогда не высказывал своих политических амбиций, многие призывают его баллотироваться на пост президента.

Авторы статьи отмечают, что Зеленский будет иметь более сильную позицию, если его соперниками будут другие оппозиционеры, некоторые из которых активно не нравятся электорату. Но, по словам бывшего коллеги президента, его лучшим шагом может стать уход в сторону в любом случае и выполнение своего первоначального обещания – отслужить только один срок на посту президента.

"У Зеленского есть только один выход, чтобы уйти с незапятнанной репутацией. Это провести выборы без его участия и войти в историю как человек, объединивший нацию в войне", — подчеркнул этот источник.

По его мнению, если президент решит баллотироваться снова, он рискует ассоциироваться с военным поражением или "полумиром".

Напомним, по информации The Economist, Зеленский серьезно рассматривает проведение президентских выборов в 2025 году. Хотя все крупные политические партии раньше договорились отложить выборы до окончания войны, Зеленский планирует этот шаг для консолидации власти на фоне снижения доверия со стороны населения.

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